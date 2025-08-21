Eberechi Eze se une a Arsenal: la reacción viral de los hinchas tras arrebatárselo a Tottenham

Se viene el cierre del mercado de pases en el fútbol europeo y Arsenal lo sabe al tener todo listo para el anuncio oficial de Eberechi Eze como su nuevo fichaje. Así es, la directiva londinense acordó los detalles durante las últimas horas y de esta manera logró atrasar el presunto arreglo que ya tenía Tottenham Hotspur, con lo cual ahora los aficionados ‘Gunners’ vienen reaccionando en las redes sociales.

“ÚLTIMA HORA: ¡Eberechi Eze al Arsenal, allá vamos! Acuerdo verbal entre todas las partes. El Crystal Palace recibirá un paquete de más de 60 millones de libras, ya que Eze prefirió al #AFC sobre los Spurs. El Arsenal le gana la carrera al Tottenham; las negociaciones han estado avanzadas durante días, pero nunca se han cerrado”; detalló el comunicador Fabrizio Romano a través de ‘X’.

Fuente: @FabrizioRomano

A raíz de esta revelación y de las últimas informaciones que se vienen dando en el ámbito deportivo europeo, se pudo conocer un enorme mural en las afueras del Emirates Stadium en donde se logra apreciar la imagen de Eberechi Eze con su famosa celebración cruzando los dedos. Gracias al artista callejero conocido como ‘Northbanksy‘ es que se puede apreciar esta obra de arte en Londres.

¿Qué dicen los hinchas de Arsenal sobre el inminente arribo de Eberechi Eze?

“Gran trabajo, pero espero que esto no se vuelva en nuestra contra. Estamos ridiculizando a la afición de los Spurs tras el fracaso del acuerdo. Seremos el hazmerreír si esto no ocurre ahora” y “Esto es genial, pero ¿dejaremos que el club lo anuncie primero?”; fueron algunas de las reacciones más llamativas de los hinchas de Arsenal tras conocer el novedoso mural de Eberechi Eze.

En conclusión, distintos aficionados del equipo ‘Gunner’ esperan que primero se haga oficial la llegada del atacante británico al club para recién ahí empezar a celebrar y hablar de que le quitaron este fichaje al eterno rival como lo es Tottenham Hotspur. Por otro lado, tampoco dejan de apreciar ni mucho menos de elogiar el arte realizado por el artista ‘Northbanksy’, quien por cierto es declarado un fanático a morir de Arsenal.

La más reciente decisión que tomó Eberechi Eze y que lo acerca a Arsenal

Eberechi Eze no fue considerado para el duelo de hoy entre Crystal Palace vs. Fredrikstad FK por los play-offs de la Conference League. Se habla de un mutuo acuerdo con la directiva y el comando técnico para que en las próximas horas pueda ser oficializado como refuerzo de Arsenal. Es así que tan solo la espera está detrás de una decisión que claramente generó revuelo en la Premier League de Inglaterray que seguramente tiene a Mikel Arteta con mucha felicidad.

Fuente: 'X'

Día y hora del próximo partido de Arsenal en la Premier League de Inglaterra

Arsenal se alista para un nuevo partido en el marco de la fecha 2 de la Premier League de Inglaterra, el cual será ante Leeds United. El duelo está programado para el próximo sábado 23 de agosto a las 11:30 hora local y se jugará en el Emirates Stadium de Londres. Veremos si es que finalmente Eberechi Eze es oficializado y llega a tiempo para al menos ser una opción de recambio en el banco de suplentes de los ‘Gunners’.

