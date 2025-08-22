Dónde ver EN VIVO Manchester City-Tottenham por la fecha 2 de la Premier League 2025-26

Manchester City y Tottenham se enfrentan en la continuidad de la fecha 2 de la Premier League 2025-26. Este sábado, ambos equipos se ven las caras en Etihad Stadium para continuar por la senda del triunfo en el torneo. Los dos ganaron en sus primeros partidos y quieren ir por más.

Los Citizens, dirigidos por Pep Guardiola golearon en la primera fecha al Wolverhampton por 4-0 con doblete de Erling Haaland y una gran presentación de Tijjani Reijnders. Para este partido ante Tottenham, no se perfilan muchas modificaciones.

Por el lado de los Spurs tampoco se esperan muchos cambios, más teniendo en cuenta su primera presentación en esta Premier League. Vencieron con contundencia al Burnley por 3-0 con doblete de Richarlison y un tanto de Brennan Johnson.

El abrazo de Reijnders y Haaland, figuras ante Wolverhampton (Getty Images).

¿Dónde ver Manchester City vs. Tottenham por la Premier League 2025-26?

El partido entre Manchester City y Tottenham por la fecha 2 de la Premier League 2025-26 se puede ver en vivo por las pantallas de ESPN en Argentina y Chile, mientras que ESPN 2 lo transmite en el resto de Sudamérica. Por supuesto, todo va también por el plan Premium de Disney+.

En tanto, en México, el partido se puede disfrutar por FOX México, Tubi México, Caliente TV y Amazon Prime Video. Mientras que en Estados Unidos, cuenta con las transmisiones de fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App, nbcsports.com, UNIVERSO, UNIVERSO NOW y Sirius XM FC.

Horario para el partido Manchester City vs. Tottenham

Manchester City vs. Tottenham, por la fecha 2 de la Premier League 2025-26, se jugará este sábado 23 de agosto con los siguientes horarios alrededor del mundo:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 06:30 AM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 07:30 AM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 08:30 AM .

. Estados Unidos (PT): 04:30 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 05:30 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 01:30 PM .

. Portugal y Reino Unido: 12:30 PM .

. Corea del Sur/Japón: 08:30 PM .

. China: 07:30 PM.

Posibles alineaciones de Manchester City vs. Tottenham

MANCHESTER CITY: James Trafford; Rico Lewis, John Stones, Rúben Dias, Rayan Aït-Nouri; Nico González, Bernardo Silva; Oscar Bobb, Tijjani Reijnders, Jérémy Doku; y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

TOTTENHAM: Guglielmo Vicario; Kevin Danso, Cristian ‘Cuti’ Romero, Micky Van de Ven; Pedro Porro, Rodrigo Bentancur, João Palhinha, Pape Matar Sarr, Djed Spence; Mohammed Kudus y Richarlison. DT: Thomas Frank.

