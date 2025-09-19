¿Juega Garnacho? Las posibles alineaciones para Manchester United vs. Chelsea por la fecha 5 de la Premier League 2025-26

Manchester United y Chelsea ultiman detalles para enfrentarse en Old Trafford en el marco de la fecha 5 de la Premier League 2025-26. No descubrimos nada al hablar de un verdadero clásico que promete y mucho por la historia que ambos equipos representan. Si bien son los londinenses quienes están demostrando un mejor juego durante el último tiempo, en esta ocasión no se puede confirmar un tajante favoritismo a pesar de la irregularidad de los locales.

Hablando de cómo vienen los equipos en lo que va de la presente temporada, Manchester United cayó goleado 3-0 ante Manchester City el último fin de semana, venció 3-2 a Burnley FC en Old Trafford e igualó 1-1 ante Fulham en condición de visita. Es decir, Rubem Amorim deberá conseguir un triunfo a como de lugar contra los ‘Blues’, de lo contrario empezaría a complicarse aún más.

Chelsea sí atraviesa un mejor momento y sus últimos resultados así lo evidencian. Los dirigidos por Enzo Maresca llegan al clásico ante ‘Los Diablos Rojos’ tras empatar 2-2 ante Brentford de visita, vencer 2-0 a Fulham y golear 1-5 a West Ham jugando fuera de casa. En resumen, estamos frente a un clásico de la Premier League que siempre genera expectativa, así que los hinchas esperan que en esta oportunidad no sea ninguna excepción.

Posibles alineaciones del Manchester United vs. Chelsea por la fecha 5 de la Premier League 2025-26

Manchester United | Altay Bayindir; Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw, Patrick Dorgu; Bruno Fernandes, Manuel Ugarte; Amad Diallo, Bryan Mbeumo y Benjamin Šeško. DT: Rubem Amorim.

Chelsea | Robert Sánchez; Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Jorrel Hato; Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Facundo Buonanotte; Pedro Neto, Jamie Gittens y João Pedro. DT: Enzo Maresca.

Horarios y dónde ver Manchester United vs. Chelsea por la fecha 5 de la Premier League 2025-26

El encuentro entre Manchester United vs. Chelsea por la fecha 5 de la Premier League 2025-26 está programado para el próximo día sábado 20 de septiembre y se disputará en el mítico Old Trafford. A continuación, conoce los detalles de los horarios alrededores del planeta y de las plataformas oficiales en donde podrás seguir todas las incidencias del clásico inglés que promete mucho.

Horarios:

11:30 | Perú, Colombia y Ecuador

18:30 | España

13:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

12:30 | Bolivia, Chile y Venezuela

10:30 | México y Centroamérica

Transmisión: