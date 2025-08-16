Manchester United vs. Arsenal: horarios, dónde ver en TV y online y posibles alineaciones para el domingo

Manchester United y Arsenal disputan el gran partido de la primera jornada de la Premier League 2025-26. Old Trafford se viste de gala este domingo 17 de agosto para recibir al equipo de Rúben Amorim, enfrentando al siempre candidato conjunto dirigido por Mikel Arteta.

Publicidad

Publicidad

Los ‘Red Devils’ tienen su primer inicio de temporada con Rúben Amorim, quien llegó durante la campaña pasada. El portugués ya diagramó y armó su propio plantel con vistas a una Premier League, que debe ser prioridad para el equipo. Así fue que llegaron Bryan Mbeumo y Matheus Cunha para tomar el ataque, junto a Benjamin Sesko.

Por el lado de los ‘Gunners’, el objetivo es ser campeón de la liga inglesa. Mikel Arteta apunta alto y, por eso, han llegado varios refuerzos importantes como Martín Zubimendi, Noni Madueke y Viktor Gyökeres. ¿Podrá el equipo londinense tener su gran temporada y pelear por el título hasta el final? El primer examen lo tiene en Old Trafford.

Horarios para Manchester United vs. Arsenal

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 10:30 AM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 11:30 AM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 12:30 PM .

. Estados Unidos (PT): 08:30 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 09:30 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 05:30 PM .

. Portugal y Reino Unido: 04:30 PM .

. Corea del Sur/Japón: 12:30 AM.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver en TV y online Manchester United vs. Arsenal?

Manchester United vs. Arsenal, partido en Old Trafford por la fecha 1 de la Premier League 2025-26, se podrá ver en vivo en toda Sudamérica por ESPN en TV y por la plataforma Disney+. En tanto, en Centroamérica y el Caribe se puede ver por la plataforma Max. En México, también se puede disfrutar por Max y Amazon Prime Video.

En los Estados Unidos, la transmisión del partido entre ‘Red Devils’ y ‘Gunners’ va por los siguientes canales y plataformas: fuboTV, SiriusXM FC, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBC y Peacock.

Posibles alineaciones de Manchester United vs. Arsenal

MANCHESTER UNITED: André Onana; Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw; Diogo Dalot, Casemiro, Kobbie Mainoo, Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes; Matheus Cunha. DT: Rúben Amorim.

Publicidad

Publicidad

ARSENAL: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Myles Lewis-Skelly; Martin Odegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.