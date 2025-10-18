¿Qué canal transmite en vivo Manchester City vs. Everton por la Premier League 2025-26?

Este sábado 18 de octubre, Manchester City disputará un partido importante frente al Everton por la fecha 8 de la Premier League. Luego de un arranque de temporada con altibajos, el equipo de Pep Guardiola ha retomado el rumbo y se ubica en la quinta posición, a solo tres unidades del líder, Arsenal.

Cabe resaltar que, pese a haber retomado la confianza, los ‘citizens’ siguen sin contar con Rodri, una pieza clave en el mediocampo, quien continúa fuera por lesión.

Everton también atraviesa un buen momento y actualmente se ubica en la octava posición, a solo dos puntos del City. No obstante, el equipo dirigido por David Moyes sufrirá una baja importante: Jack Grealish no podrá estar presente, ya que las reglas del torneo inglés impiden que juegue contra su club de origen, al estar cedido por los ‘citizens’.

A qué hora juega Manchester City vs. Everton

El duelo entre Manchester City y Everton por la octava jornada de la Premier League se jugará hoy, sábado 18 de octubre, desde las 09:00 horas de Perú. El cotejo tendrá lugar en el Etihad Stadium, donde los dirigidos por Pep Guardiola intentarán extender su buen momento y seguir en la pelea por el primer lugar de la tabla.

Dónde ver Manchester City vs. Everton

En Perú, los partidos de la Premier League se pueden seguir en vivo a través de Disney+ Premium, plataforma que cuenta con los derechos oficiales del torneo inglés.

Además, algunos encuentros seleccionados también se emiten por las distintas señales de ESPN, tanto en televisión por cable como en servicios de streaming vinculados.

