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Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26 tras el triunfo del Manchester City vs. Burnley

Conoce cómo quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26. Después de la victoria por 1-0 del Manchester City, contra el Burnley.

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26.
© GettyAsí quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26.

El Manchester City logró una victoria crucial este miércoles 22 de abril al vencer 1-0 al Burnley en Turf Moor. Con este resultado, el equipo de Pep Guardiola alcanza la línea de los 70 puntos, igualando al Arsenal en lo más alto de la clasificación.

Un solitario gol de Erling Haaland al inicio del encuentro fue suficiente para asegurar los tres puntos. Los “Citizens” ahora comparten el liderato, aunque la lucha por el título se mantiene extremadamente pareja a falta de pocas jornadas.

Empate técnico en la cima: City vs. Arsenal

La paridad entre los dos candidatos al título es absoluta tras el cierre de la jornada 34. Tanto el Arsenal como el Manchester City registran 70 unidades y una diferencia de goles idéntica de +37.

Pos.Equipos de PremierPWDLGDPTSForm
1Manchester City3321753770WDDWWW
2Arsenal3321753770WWWWLL
3Manchester United33161071358WLWDLW
4Aston Villa331779658LLLWDW
5Liverpool33167101155WLDLWW
6Brighton and Hove Albion34131110950LWWWDW
7Bournemouth3411167049DDDWWD
8Chelsea3413912848WLLLLL
9Brentford3313911448WDDDDD
10Everton3313812147WWLWDL
11Sunderland33121011-446DWLWWL
12Fulham3313614-345WLDWLD
13Crystal Palace32111011-143WLWDWD
14Newcastle United3312615-342LWWLLL
15Leeds United3491312-740LDDWWD
16Nottingham Forest339915-936LDDWDW
17West Ham United338916-1733LWDLWD
18Tottenham Hotspur3371016-1131LLDLLD
19Burnley344822-3420LDLLLL
20Wolverhampton Wanderers333822-3717LWWDLL
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Este empate técnico pone la presión sobre el equipo de Mikel Arteta, que ahora debe cuidar cada detalle en la recta final. El City, por su parte, demuestra una solidez defensiva envidiable tras frenar las arremetidas del Burnley en los minutos finales.

La situación en la zona baja y puestos europeos

Mientras el City celebra en la parte alta, el Burnley se hunde en el fondo de la tabla con solo 20 puntos. Esta derrota los deja en una situación crítica, prácticamente sentenciando su destino hacia la Championship.

En la lucha por la Champions League, el Manchester United y el Aston Villa mantienen su disputa por el tercer puesto con 58 puntos. El Liverpool les sigue de cerca con 55 unidades, esperando cualquier tropiezo para colarse en el “Top 4”.

Imagen

Erling Haaland la figura de la jornada en Manchester City. (Foto: X).

La Premier League 2025-26 se encamina a un final de fotografía donde cada gol será determinante para definir al campeón.

DATOS CLAVE

  • Manchester City venció 1-0 al Burnley y alcanzó los 70 puntos este 22 de abril.
  • El delantero Erling Haaland anotó el único gol para igualar el liderato con el Arsenal.
  • Ambos clubes comparten la punta con una diferencia de goles idéntica de +37 tras 34 jornadas.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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