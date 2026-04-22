Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26 tras el triunfo del Manchester City vs. Burnley

El Manchester City logró una victoria crucial este miércoles 22 de abril al vencer 1-0 al Burnley en Turf Moor. Con este resultado, el equipo de Pep Guardiola alcanza la línea de los 70 puntos, igualando al Arsenal en lo más alto de la clasificación.

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Un solitario gol de Erling Haaland al inicio del encuentro fue suficiente para asegurar los tres puntos. Los “Citizens” ahora comparten el liderato, aunque la lucha por el título se mantiene extremadamente pareja a falta de pocas jornadas.

Empate técnico en la cima: City vs. Arsenal

La paridad entre los dos candidatos al título es absoluta tras el cierre de la jornada 34. Tanto el Arsenal como el Manchester City registran 70 unidades y una diferencia de goles idéntica de +37.

Pos. Equipos de Premier P W D L GD PTS Form 1 Manchester City 33 21 7 5 37 70 WDDWWW 2 Arsenal 33 21 7 5 37 70 WWWWLL 3 Manchester United 33 16 10 7 13 58 WLWDLW 4 Aston Villa 33 17 7 9 6 58 LLLWDW 5 Liverpool 33 16 7 10 11 55 WLDLWW 6 Brighton and Hove Albion 34 13 11 10 9 50 LWWWDW 7 Bournemouth 34 11 16 7 0 49 DDDWWD 8 Chelsea 34 13 9 12 8 48 WLLLLL 9 Brentford 33 13 9 11 4 48 WDDDDD 10 Everton 33 13 8 12 1 47 WWLWDL 11 Sunderland 33 12 10 11 -4 46 DWLWWL 12 Fulham 33 13 6 14 -3 45 WLDWLD 13 Crystal Palace 32 11 10 11 -1 43 WLWDWD 14 Newcastle United 33 12 6 15 -3 42 LWWLLL 15 Leeds United 34 9 13 12 -7 40 LDDWWD 16 Nottingham Forest 33 9 9 15 -9 36 LDDWDW 17 West Ham United 33 8 9 16 -17 33 LWDLWD 18 Tottenham Hotspur 33 7 10 16 -11 31 LLDLLD 19 Burnley 34 4 8 22 -34 20 LDLLLL 20 Wolverhampton Wanderers 33 3 8 22 -37 17 LWWDLL

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Este empate técnico pone la presión sobre el equipo de Mikel Arteta, que ahora debe cuidar cada detalle en la recta final. El City, por su parte, demuestra una solidez defensiva envidiable tras frenar las arremetidas del Burnley en los minutos finales.

La situación en la zona baja y puestos europeos

Mientras el City celebra en la parte alta, el Burnley se hunde en el fondo de la tabla con solo 20 puntos. Esta derrota los deja en una situación crítica, prácticamente sentenciando su destino hacia la Championship.

En la lucha por la Champions League, el Manchester United y el Aston Villa mantienen su disputa por el tercer puesto con 58 puntos. El Liverpool les sigue de cerca con 55 unidades, esperando cualquier tropiezo para colarse en el “Top 4”.

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Erling Haaland la figura de la jornada en Manchester City. (Foto: X).

La Premier League 2025-26 se encamina a un final de fotografía donde cada gol será determinante para definir al campeón.

DATOS CLAVE

Manchester City venció 1-0 al Burnley y alcanzó los 70 puntos este 22 de abril.

El delantero Erling Haaland anotó el único gol para igualar el liderato con el Arsenal.

Ambos clubes comparten la punta con una diferencia de goles idéntica de +37 tras 34 jornadas.