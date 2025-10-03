Ver EN VIVO Manchester United vs. Sunderland: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la Premier League 2025-26

Manchester United recibe este sábado 4 de octubre a Sunderland en Old Trafford por la fecha 7 de la Premier League 2025-26. Se trata de un duelo clave para los ‘Red Devils’, pero sobre todo, para el futuro del entrenador Rúben Amorim. Sin embargo, se enfrenta a una de las sensaciones del torneo.

Publicidad

Publicidad

Old Trafford tendrá una jornada fuerte donde Manchester United debe ganar para salir de los últimos lugares. Actualmente, está decimocuarto en la tabla de posiciones de la Premier League con sólo 7 puntos. Viene de caer en la última fecha ante Brentford por 3-1, lo que complica la continuidad de Rúben Amorim.

El entrenador portugués se juega gran parte de su futuro. Si bien tendría la banca de la directiva de los ‘Red Devils’, la presión por los malos resultados podría cambiarlo todo y se jugaría su puesto en este encuentro.

Publicidad

Publicidad

Sunderland, por su parte, tuvo un gran arranque de temporada, pese a ser uno de los equipos recién ascendidos. Ganó tres partidos en estas seis jornadas y tiene 11 unidades para ser sexto en la tabla de la Premier League. Viene de ganarle a Bournemouth como visitante por 1-0 con el gol del paraguayo Omar Alderete.

Horario para Manchester United vs. Sunderland por la Premier League

Mira los horarios alrededor del mundo para el Manchester United vs. Sunderland, correspondiente por la fecha 7 de la Premier League 2025-26:

Publicidad

Publicidad

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 09:00 AM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 10:00 AM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 11:00 AM .

. Estados Unidos (PT): 07:00 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 08:00 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 04:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 03:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 11:00 PM .

. China: 10:00 PM.

¿Dónde ver en vivo Manchester United vs. Sunderland por la Premier League?

Manchester United vs. Sunderland, partido en Old Trafford por la fecha 7 de la Premier League 2025-26, se podrá ver en vivo en toda Sudamérica por la plataforma Disney+. En tanto, en Centroamérica y el Caribe se puede ver por la plataforma Max. En México, también se puede disfrutar por TNT Sports, TNT Go, Max y Amazon Prime Video.

En los Estados Unidos, la transmisión del partido entre ‘Red Devils’ y ‘The Black Cats’ va por los siguientes canales y plataformas: fuboTV, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App y nbcsports.com.

Publicidad

Publicidad

Las alineaciones titulares para Manchester United vs. Sunderland

MANCHESTER UNITED: Senne Lammens; Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Luke Shaw; Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo, Matheus Cunha; y Benjamin Sesko. DT: Rúben Amorim.

SUNDERLAND: Robin Roefs; Trai Hume, Nordi Mukiele, Omar Alderete, Arthur Masuaku; Chris Rigg, Granit Xhaka, Noah Sadiki; Chemsdine Talbi, Enzo Le Fée y Wilson Isidor. DT: Régis Le Bris.

Tabla de posiciones de la Premier League 2025-26

Publicidad