Wolverhampton vs. Manchester City: hora, TV, cómo ver online y alineaciones del partido, fecha 1 Premier League 2025-26

Manchester City debuta en la nueva temporada de la Premier League. Visita este sábado 16 de agosto a Wolverhampton en Molineux Stadium. El equipo de Pep Guardiola buscará empezar con el pie derecho para volver a pelear por el título de la liga inglesa tras el bajón de la temporada pasada.

Publicidad

Publicidad

Los ‘Citizens’ no ganaron títulos en la temporada pasada, toda una rareza para un equipo de Guardiola. Por eso, se reforzaron rápido en el mercado con fichajes como Rayan Cherki, Tijjani Reijnders o Rayan Aït-Nouri. Por estas horas, los nombres de Gianluigi Donnarumma y Rodrygo están en la mira como posibles refuerzos en próximas semanas.

Del otro lado, el local buscará mejorar también con respecto a la temporada pasada. Terminó en el puesto 16 y, si bien, con amplia diferencia de puntos por sobre los descendidos, lo cierto es que quieren pelear más arriba. Entre las caras nuevas de los ‘Wolves’ destaca el colombiano Jhon Arias, quien llegó desde el Fluminense de Brasil.

¿A qué hora juegan Wolverhampton vs. Manchester City?

Wolverhampton vs. Manchester City se enfrentan este sábado 16 de agosto en Molineux Stadium por la primera fecha de la Premier League 2025-26. Conoce los horarios del partido en todo el mundo:

Publicidad

Publicidad

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 11:30 AM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 12:30 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 01:30 PM .

. Estados Unidos (PT): 09:30 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 10:30 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 06:30 PM .

. Portugal y Reino Unido: 05:30 PM .

. Corea del Sur/Japón: 01:30 AM.

¿Dónde ver en vivo Wolverhampton vs. Manchester City por la fecha 1?

El partido entre Wolverhampton y Manchester City por la primera fecha de la Premier League 2025-26 se podrá en exclusiva por la plataforma Disney+ para toda Sudamérica. En tanto, en Centroamérica tendrá transmisión de la plataforma Max, al igual que en México, que también se podrá ver en vivo por TNT Sports.

En los Estados Unidos se podrá ver en vivo por fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, NBC y SiriusXM FC. En España tendrá transmisión de DAZN España y Movistar+. Mientras que en el Reino Unido se podrá ver por Sky Sports en todas sus plataformas.

Publicidad

Publicidad

Alineaciones de Wolverhampton vs. Manchester City

WOLVERHAMPTON: José Sá; Matt Doherty, Emmanuel Agbadou, Toti; Ki-Jana Hoever, João Gomes, André, David Møller Wolfe; Fer López, Jhon Arias; Jørgen Strand Larsen. DT: Vítor Pereira.

MANCHESTER CITY: Ederson; Matheus Nunes, Manuel Akanji, Rúben Dias, Rayan Aït-Nouri; Bernardo Silva, Tijjani Reijnders; Jérémy Doku, Omar Marmoush, Rayan Cherki; y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.