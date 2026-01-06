Polémica en la Selección Peruana tras la convocatoria del joven volante Christian Vigil para un torneo internacional en Brasil. La decisión generó expectativa, pero rápidamente encontró un freno inesperado: AC Milan respondió negativamente y no autorizó la cesión del futbolista.

Según se conoció por medio del periodista César Mosquera, el club italiano argumentó que el período de la convocatoria era demasiado largo en relación con la duración real del torneo. Desde la interna del Milan consideran que la ausencia de Vigil afectaría su planificación deportiva, por lo que decidieron priorizar los intereses del club por encima del llamado de Perú.

La situación vuelve a poner sobre la mesa el conflicto recurrente entre selecciones sudamericanas y clubes europeos, especialmente cuando se trata de futbolistas jóvenes en proceso de consolidación. Vigil es visto como un proyecto a futuro y en Italia buscan manejar con extremo cuidado sus cargas físicas y competitivas.

Para la Selección Peruana, el golpe no es menor. La convocatoria del joven Christian Vigil apuntaba a sumar talento y proyección en el mediocampo, además de darle roce internacional en un torneo exigente como el que se disputará en Brasil. La negativa del Milan obliga ahora a replantear alternativas de último momento.

Milan le dijo no a la Selección Peruana. (Foto: X)

Selección Peruana convocó a estrella del Milan

La Selección Peruana convocó a Christian Vigil para la Sub 15 que disputará un torneo en Brasil, pero Milan bloqueó el llamado, se negó y el joven volante de 14 años no estará junto al resto del plantel desde el 5 al 12 de enero.

Este episodio deja una señal clara: convocar jugadores que militan en Europa sin fechas FIFA siempre será un riesgo. Perú pierde una pieza interesante antes de competir, mientras que Milan reafirma su postura de proteger a sus activos. Una decisión que genera debate y que vuelve a evidenciar las limitaciones del fútbol sudamericano frente al poder de los grandes clubes europeos.

Christian Vigil jugando para el Milan. (Foto: Milan)

¿En qué posición juega Christian Vigil?

Christian Vigil es un hábil volante de 14 años que juega en la Sub 15 del Milan. De padre peruano y madre italiana, el mediocampista ya sumó minutos con las inferiores de Italia y Perú también lo buscaba, pero Milan le cerró el llamado.

¿Cuántos años tiene Christian Vigil?

Christian Vigil cumplirá 15 años en el 2026 pues es categoría 2011. De padre peruano y madre italiana, el volante tiene nacionalidad italiana, peruana y podría jugar por cualquiera de las dos selecciones.

Datos claves

El AC Milan negó la cesión de Christian Vigil para un torneo en Brasil con la Selección Peruana.

El volante peruano de 14 años no recibió autorización del club por motivos de planificación.

La ausencia de Vigil con Perú está confirmada del 5 al 12 de enero.

