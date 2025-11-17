Juega en el AC Milán, puede representar al Perú, pero recibió el llamado de Italia.

Los jugadores con doble o triple nacionalidad se han hecho muy famosos en los últimos tiempos. Varias Selecciones están comenzando a reforzarse con elementos que no nacieron en su país. El Perú es uno de ellos, que está buscando a fuera lo que le falta en el territorio. Y justo apareció un nuevo Gianluca Lapadula que nació en Italia, pero que puede vestir la camiseta ‘Bicolor’.

Su nombre es Christian Vigil y es un jugador de apenas 14 años de edad, juega en el AC Milán y viene teniendo una gran actuación en este club. Es tanto así, que incluso ya lo terminaron de llamar a la Selección de Italia, que se adelantó a la Selección Peruana para tener a esta promesa en sus filas.

Según el comunicador César Mosquera en sus redes sociales, el jugador ha sido convocado a la Selección de Italia Sub 15. En este caso, no se trata de partidos oficiales, sino más bien un microciclo que durará del 20 al 23 de noviembre. Lo que permitirá en la ‘Azurra’ ver las cualidades de las próximas estrellas del fútbol italiano.

¿Christian Vigil le dice adiós a la Selección Peruana?

En este caso todavía hay una buena opción para que Christian Vigil pueda ser convocado por la Selección Peruana. En este caso, no estaría jugando ningún partido, así que el volante de 14 años no tendría ningún inconveniente para más adelante poder vestir la camiseta ‘Bicolor’ cuando lo terminen de llamar.

Es importante mencionar, que ya hubo un acercamiento con la Selección Peruana. Según César Mosquera, ya hay un acuerdo para que en el mes de Diciembre pueda estar en el Perú en busca de verlo de cerca en unos partidos amistosos. Así que será importante que pueda estar en la Videna, conocer a sus compañeros y que vaya experimentando lo que es ponerse la ‘Blanquirroja’.

Christian Vigil podría seguir los pasos de Gianluca Lapadula

Hay que recordar que en un comienzo, Gianluca Lapadula decidió vestir primero la camiseta de Italia. Justo cuando llegó al AC Milán, se le abrieron las puertas de la ‘Azurra’, en donde consiguió hacer goles. Pero después no llegó a ser consistente y lo terminaron borrando. Lo que hizo dar marcha atrás y pidió jugar por el Perú.

En este caso, Christian Vigil también está en el ‘Rossoneri’, por lo que su historia es muy parecida. Ahora jugará con Italia, pero luego está planeado que pueda estar con la ‘Bicolor’. Veremos si también le va bien en el primer equipo, pero eso seguramente tome todavía un tiempo para que se pueda concretar.

