Haití sorprendió con su lista de convocados para el duelo ante Perú rumbo al Mundial 2026

El combinado caribeo oficializó su lista de 26 jugadores para el amistoso ante la 'bicolor' y su regreso al Mundial.

La Selección de Haití ya oficializó su lista de 26 jugadores para el Mundial 2026, torneo que representará su segunda presencia en una Copa del Mundo luego de su estreno en 1974. La convocatoria elaborada por el técnico Sébastien Migné destaca por incluir futbolistas que militan en importantes ligas de Europa.

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Lista de convocados de Haití

Entre los convocados más destacados aparece Jean-Ricner Bellegarde, volante que milita en el Wolverhampton de Inglaterra. Además, una de las principales sorpresas es la presencia del atacante Wilson Isidor, del Sunderland, quien optó por defender a Haití luego de haber pasado por las categorías menores de Francia.

“Tras una clasificación histórica, la Selección Nacional está lista para llevar el orgullo de todo un pueblo al escenario más grande del fútbol mundial. Cada jugador de esta lista carga sobre sus hombros el coraje, sacrificio, pasión y esperanza de más de 12 millones de haitianos”, se puede leer en la publicación.

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Cabe señalar que Haití, con este plantel, tendrá una exigente prueba antes de su participación mundialista. El combinado caribeño se medirá ante la ‘bicolor’ como parte de su preparación de cara al Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuándo juega Perú vs Haití?

La Selección Peruana, ahora bajo la dirección técnica de Mano Menezes, enfrentará a su similar de Haití el próximo viernes 5 de junio en un amistoso internacional de preparación.

El compromiso está programado para las 19:00 horas de Perú y se llevará a cabo en el NU Stadium de Miami, escenario donde la ‘blanquirroja’ buscará llegar en buen nivel de cara a sus próximos desafíos.

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DATOS CLAVES

El técnico Sébastien Migné oficializó la lista de 26 jugadores de Haití para el Mundial 2026.

La Selección Peruana enfrentará a Haití en un amistoso el viernes 5 de junio en Miami.

El volante Jean-Ricner Bellegarde, del Wolverhampton de Inglaterra, destaca entre los convocados del equipo caribeño.