Agustín Lozano confirmó si Paolo Guerrero tendrá una despedida en la Selección Peruana: “Es un emblema”

Ahora que se conoció la lista de convocados de Mano Menezes al mando de la Selección Peruana, una de las ausencias más entendibles es sin duda alguna la de Paolo Guerrero. Si bien el goleador sigue vigente en Alianza Lima y demuestra una enorme continuidad a sus 42 años de edad, no va acorde con el recambio generacional que plantean en Videna y Agustín Lozano habló de ello.

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Fuente: La Bicolor.

Resulta que Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, estuvo presente en un reciente evento de presentación de la nueva camiseta alterna de la Selección Peruana y fue abordado por la prensa deportiva local para tocar distintos temas. Entre ellos fue consultado sobre la posibilidad de una despedida en un futuro cercano hacia Paolo Guerrero.

“Indudablemente que sí se lo merece Paolo. Creo que se merece una despedida a la altura, un gran jugador y un gran líder. Es un emblema para la Selección Peruana. Creo que va a llegar el momento de comenzar. Ya hemos tenido algunas conversaciones, pero habrá momentos especiales”; respondió Agustín Lozano respecto a despedir por todo lo alto a un como crack como ‘El Depredador‘.

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Recordemos que a esta altura de la temporada, la presencia de Paolo Guerrero sigue siendo determinante con camiseta de Alianza Lima. Lleva 3 goles en 8 partidos disputados entre Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores, además de que nadie puede discutir su titularidad en el equipo. Eso sí, todo parece indicar que su momento con Perú ya pasó y se habla más de una despedida.

La fecha posible del partido de despedida de Paolo Guerrero con la Selección Peruana

Si bien quedó clarísimo que Paolo Guerrero no será parte de la Selección Peruana para los próximos partidos amistosos que se disputarán este mes de marzo frente a Senegal en París y Honduras en Madrid, fue Agustín Lozano quien deslizó una posible fecha en donde podría darse la tan ansiada despedida de Paolo Guerrero al prácticamente confirmar un par de encuentros más para esta mitad de año.

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“Para junio tenemos un partido en México contra España y hay otro que no se ha cerrado. Vamos a ver lo que puede gestionar Jean Ferrari que es el director de fútbol y posteriormente se anunciarán los detalles”; reveló el presidente de la Federación Peruana de Fútbol en la misma charla con la prensa local tras el evento de presentación de la nueva camiseta de la ‘Bicolor’.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Mano Menezes excluyó a Paolo Guerrero de su primera lista de convocados con Perú .

excluyó a de su primera lista de convocados con . Agustín Lozano confirmó conversaciones para organizar un partido de despedida al delantero de 42 años.

confirmó conversaciones para organizar un partido de despedida al delantero de 42 años. Perú enfrentará a España en México durante el mes de junio de 2026.