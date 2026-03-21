La ausencia de Renato Tapia en la última convocatoria de la Selección Peruana no solo sorprendió en lo deportivo, también encendió un foco político dentro del fútbol nacional. Tras conocerse la lista del técnico Mano Menezes, todas las miradas apuntaron a una posible ruptura interna, y la respuesta de Agustín Lozano no hizo más que aumentar el ruido.

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Lejos de entrar en el fondo del tema, Agustín Lozano optó por tomar distancia y dejar toda la responsabilidad en el comando técnico. “Hoy no está convocado, el técnico tendrá sus razones porque yo no participo de las convocatorias”, afirmó, marcando una postura clara: no interviene en decisiones deportivas. Sin embargo, su declaración no logró apagar las dudas, sino que las reforzó.

El contexto es clave. Renato Tapia había lanzado críticas en el pasado hacia la gestión dirigencial, lo que alimentó versiones de una posible ruptura con la Federación Peruana de Fútbol. Por eso, su ausencia en esta convocatoria toma una dimensión distinta, donde lo deportivo y lo institucional parecen cruzarse peligrosamente.

Ante ese escenario, Agustín Lozano buscó bajar la tensión con un mensaje conciliador. “La relación con Renato Tapia es muy buena”, aseguró, destacando incluso su admiración por el jugador. Un discurso que suena a intento de desactivar cualquier lectura de conflicto interno.

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La relación entre Renato Tapia y Agustín Lozano

Pero el mensaje fue más allá. Lozano insistió en que siempre ha mantenido respeto hacia todos los futbolistas y que su vínculo con el mediocampista es positivo. Una declaración que, más que aclarar, deja abierta la interpretación: ¿es realmente armonía o una estrategia para evitar una crisis pública?

Así, la no convocatoria de Renato Tapia se convierte en un tema que trasciende lo futbolístico. Entre versiones cruzadas y mensajes diplomáticos, el episodio deja una sensación clara: en la Selección Peruana, cada decisión ya no solo se analiza por rendimiento, sino también por lo que ocurre fuera del campo.

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Renato Tapia jugando para la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Por qué Renato Tapia no fue convocado a la Selección Peruana?

Renato Tapia no fue convocado por el técnico brasileño Mano Menezes, esto luego de que el entrenador priorice en el llamado de jugadores del torneo local y jóvenes.

¿Cuándo juega la Selección Peruana?

La Selección Peruana jugará dos amistosos internacionales en marzo. Primero será ante Senegal el sábado 28 de marzo desde las 11:00 AM en París. Después jugará ante Honduras el próximo martes 31 de marzo desde las 2:00 PM en Madrid.

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Datos claves

Agustín Lozano afirmó que no interviene en las convocatorias de la selección nacional.

La Selección Peruana, dirigida por Mano Menezes, no incluyó a Renato Tapia en la lista.

El dirigente Agustín Lozano calificó su relación con Renato Tapia como muy buena.