Agustín Lozano reveló detalles sobre la polémica salida de Ricardo Gareca: “Hay personas que le han mentido al país”

La salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana generó gran descontento entre los hinchas. Tras haber conseguido la histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018 y llevar al equipo hasta el repechaje rumbo a Qatar 2022, la decisión de la FPF de no continuar con su proceso tomó por sorpresa a muchos.

En los últimos meses, el estratega argentino ha brindado varias entrevistas, en las que se ha tomado la molestia de explicar las razones que frustraron su renovación con la ‘Bicolor’.

Bajo ese contexto, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, rompió su silencio respecto a lo sucedido. El dirigente sostuvo que el DT de 67 años “no contó toda la verdad” y reveló algunos pormenores sobre cómo se desarrolló la negociación.

Ricardo Gareca y Agustín Lozano.

Agustín Lozano desmintió a Ricardo Gareca

“Yo creo que el ‘profe’ Ricardo Gareca tuvo otras razones, no sé por qué no las quiso decir. Habló bastante, pero no ha dicho todo, falta la verdad. Yo solamente digo que falta la verdad, no ha dicho toda la verdad. Lo único que te puedo decir es que como presidente de la FPF hice hasta lo imposible y quizás hasta cosas que ni ustedes lo harían para que el proyecto continúe”, reveló durante una reciente entrevista con ‘Trivu TV’.

Al ser consultado sobre el tema económico, Lozano aclaró que el máximo ente regulador del fútbol peruano nunca tuvo la intención de disminuir el sueldo del ‘Tigre’.

“Es falso, es totalmente falso, no hubo reducción de sueldo. Hay personas que le han mentido al país de manera irresponsable y descarada. La comitiva no solamente era Agustín Lozano, eran 5 personas, no solo basta que me preguntaran por los cinco de la FPF. Solamente te voy a decir tres pinceladas”, explicó.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre Agustín Lozano?

Semanas atrás, Ricardo Gareca explicó que las conversaciones para su renovación se complicaron luego de la reunión que mantuvieron su abogado y su hijo con los dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol. Según el técnico, lo que más le molestó fueron las maneras en que se manejó la situación y la posterior filtración de información a la prensa.

“Yo hablaba con Lozano y él tenía intención de que yo continuara, pero si hablaba la prensa, la prensa hablaba todo lo que en definitiva terminó sucediendo. Las condiciones eran estas, precisamente todo lo que hablaba la prensa. Entonces no me gustaron las formas y directamente di por terminadas las negociaciones“, detalló.

DATOS CLAVES

Agustín Lozano, presidente de la FPF, afirmó que Ricardo Gareca “no contó toda la verdad” sobre su salida.

Agustín Lozano desmintió que la FPF buscara disminuir el sueldo de Ricardo Gareca en la negociación.

Ricardo Gareca indicó que las negociaciones terminaron por las “formas” y la filtración de información a la prensa.

