¿De vuelta a Perú? Ricardo Gareca se habría ofrecido para trabajar en la Liga 1: “Tiene ganas de volver”

Con la posibilidad inexistente de que Ricardo Gareca pueda volver a ser entrenador de la Selección Peruana pensando en las próximas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030, recientemente ha surgido el posible panorama de que sí regresé al balompié nacional, aunque desde otro panorama. En esta ocasión sería para tomar el mando de cualquiera de los equipos grandes de la Liga 1.

Hablamos específicamente de Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Si bien cada institución cuenta con director técnico en estos momentos y que incluso se espera que puedan continuar de cara a la temporada 2026, una información de Reimond Manco empieza a sonar con fuerza al asegurar que gente cercana a Ricardo Gareca habría ofrecido al argentino como una opción latente si es que a algunos de estos clubes no les va bien.

“Tengo información de que hay gente que es allegada a Gareca, gente que maneja su carrera, que ha hablado con los clubes más importantes del fútbol local expresándoles el deseo de volver a dirigir en el fútbol peruano. No es que se los ha ofrecido porque, obviamente, todos los clubes, ‘U’, Alianza y Cristal, tienen entrenador con contrato vigente. En el caso de Fossati hasta 2026, Gorosito recién renovó y de Autuori tiene un año más de contrato”; reveló Reimond Manco durante el programa ‘A la cama con el Rei‘.

¿Realmente Ricardo Gareca podría volver a dirigir en el fútbol peruano?

Teniendo en cuenta que Ricardo Gareca no es opción para la Selección Peruana y que en su momento también pudo dirigir en el torneo local cuando fue director técnico de Universitario de Deportes entre los años 2007 y 2008, ahora existe la posibilidad de que pueda estar en carpeta para los grandes de la Liga 1 pensando en la siguiente temporada, así que a continuación analizaremos cada posible escenario al respecto.

En principio, Universitario de Deportes se mantiene firme con Jorge Fossati al todavía tener contrato por todo el 2026. Tendría que ocurrir un cambio muy drástico en las proyecciones del entrenador para que tome otro rumbo al término del actual campeonato para que se vaya de la ‘U’. Si esto ocurre, el conocimiento del ‘Tigre’ sobre los merengues podría ser clave para una segunda estadía luego de más de 15 años desde que llegó.

Fuente: El Comercio

En cuanto a Alianza Lima, se sabe que Néstor Gorosito renovó contrato hace algunos días y si los resultados no lo acompañan en el inicio de la siguiente temporada podría ser echado. Algo similar podría suceder con Sporting Cristal y Paulo Autuori, quien también tiene contrato vigente y en el papel se quedaría en el club, aunque por cómo viene la mano en la interna en cuanto a decisiones y malos resultados, no sorprendería que vengan algunos cambios.

¿Por qué Ricardo Gareca no es opción en la Selección Peruana?

En una entrevista de hace algunas semanas, fue Jean Ferrari quien confirmó que el perfil de Ricardo Gareca como entrenador no se acomodaba ni alineaba con los parámetros que vienen buscando en el área deportiva de la Federación Peruana de Fútbol. La idea es trabajar de la mano con los menores y enlazar los proyectos que se están armando en la interna de Videna, así que los candidatos para tomar el mando de la Selección Peruana son otros y con los que por cierto ya se están reuniendo para sostener negociaciones.

