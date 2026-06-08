Dónde y en qué estadio se juega el amistoso Perú vs España previo al Mundial 2026

La Selección Peruana se enfrenta a España en un partidazo previo al Mundial 2026. Todos los detalles del amistoso.

Las selecciones que participan en el Mundial 2026 vienen preparándose antes del pitazo inicial de este mega evento deportivo. La Selección Peruana no logró clasificar, pero también sigue su camino hacia la próxima copa. En este caso se enfrentará a España, una de las candidatas para lograr alzar el título.

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El cuadro patrio viene preparándose con Mano Menezes a la cabeza. Todavía no ha encontrado el equipo titular, pero viene trabajando en ello. En el último juego amistoso que dirigió quedó con un marcador de 2-1 a favor del conjunto patrio. Esto fue ante Haití, el cual tuvo que hacer un cambio total en sus jugadores iniciales pensando en el Mundial.

Jugadores de la Selección Peruana (Foto: Selección Peruana).

Por otro lado, el conjunto europeo viene con bajas importantes con la de Lamine Yamal a la cabeza. Mientras que en el último encuentro amistoso que jugaron dejaron un par de dudas contra Iraq, contra el que empataron tan solo con un marcador de 1-1.

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¿Dónde jugarán Perú vs. España?

El encuentro amistoso entre la Selección Peruana y España se realizará en México, para ser más exactos en la ciudad de Puebla. Hay que recordar que el país ‘Azteca’ es uno de los 3 organizadores de la próxima Copa del Mundo. Razón por la que la ‘Roja’ aceptó jugar en esta ciudad. Ya que su tercer partido de la competición será ante Uruguay en Zapopan.

¿En qué estadio jugarán Perú vs. España?

El coloso elegido para el choque entre Perú y España es el Estadio Cuauhtémoc. El cual está ubicado en la ciudad de Puebla. En el año 2015 fue remodelado, por lo que muestra una infraestructura bastante moderna con una capacidad para albergar un total de 51 mil aficionados.

Estadio Cuauhtémoc en Puebla (Foto: Getty).

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