“Apatía total” y “Ya no quiere jugar”: las durísimas críticas a André Carrillo tras verlo en el Perú vs. Senegal

El proceso de Mano Menezes empezó con el pie izquierdo el día de hoy. La Selección Peruana perdió 2-0 ante la Selección de Senegal en el Stade de France y si bien se pueden rescatar algunas cuestiones en el juego, se esperaba un nivel mucho más óptimo de algunos referentes. Este es el caso de un André Carrillo que estuvo muy errático en sus intervenciones.

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Fuente: La Bicolor.

André Carrillo fue titular en el más reciente amistoso internacional entre Perú vs. Senegal y lo cambiaron en el segundo tiempo ya que el ritmo del mediocampo realmente fue muy intenso. Durante los minutos que le tocó competir, lamentablemente nuestro seleccionado se mostró impreciso en sus acciones e incluso originó una contra que pudo ser letal ante una pérdida de balón.

🚨 Llegó Senegal 🇸🇳 tras una pérdida de balón de André Carrillo en la banda derecha en campo peruano 🇵🇪. Pedro Gallese interviene para evitar el 0-1 en contra.



pic.twitter.com/sRl4TIJNW4 — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) March 28, 2026

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A raíz de esa situación, y de otros momentos en donde claramente se vio a un André Carrillo muy lejos del nivel futbolístico que se esperaba para el partido de hoy en París, es que los hinchas de la Selección Peruana volvieron su nombre en tendencia a través de las redes sociales y lo criticaron duramente, a tal punto de que recriminaron que prácticamente ya no tiene ganas de competir.

“André Carrillo se nota que ya no quiere jugar al fútbol. Apatía total de la culebra”, “Todos lo critican, pero no dicen nada de Carrillo que la tiene frente al arco” y “Ya no está para este tipo de partidos“; fueron algunos de los comentarios más contundentes en contra del nivel mostrado por André Carrillo en la más reciente derrota de Perú frente a Senegal.

Fuente: ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

¿André Carrillo seguirá siendo titular en la Selección Peruana?

Ahora que la Selección Peruana perdió el día de hoy ante Senegal en el Stade de France, existe un nuevo objetivo en la mira que será Honduras el próximo martes 31 de marzo en el Estadio Butarque en Leganés, España. Si bien se esperan nuevos entrenamientos para ir conociendo la estrategia del equipo, la presencia de André Carrillo no está del todo asegurada en la alineación titular.

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Es muy probable que Mano Menezes quiera ver a nuevos jugadores desde el inicio del amistoso internacional y a la vez probar con aquellos que frente a Senegal no tuvieron minutos de competencia. Hablando del aspecto general, la ‘Culebra’ es uno de los referentes máximos de la actual plantilla, así que en el papel todavía tendría pie para mantenerse en dicho rótulo en esta nueva era.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Mano Menezes debutó con una derrota de Perú por 2-0 ante la Selección de Senegal.

debutó con una derrota de Perú por 2-0 ante la Selección de Senegal. André Carrillo fue titular en el Stade de France y recibió diversos críticas de los hinchas por su rendimiento.

fue titular en el Stade de France y recibió diversos críticas de los hinchas por su rendimiento. Perú enfrentará a Honduras el próximo martes 31 de marzo en el Estadio Butarque de España.