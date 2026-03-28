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Era el debut soñado: Adrián Quiroz casi marcó un golazo, pero arquero de Senegal lo evitó

El futbolista de Los Chankas tuvo sus primeros minutos con la Selección Peruana. Tuvo una ocasión clara, que el arquero Mory Diaw mandó al córner.

Adrián Quiroz, con el remate y gran atajada de Mory Diaw.
© América TVAdrián Quiroz, con el remate y gran atajada de Mory Diaw.

Adrián Quiroz fue uno de los debutantes en la Selección Peruana. Tuvo sus primeros minutos con ‘La Bicolor’ en la derrota 2-0 ante Senegal. A pesar de ello, su debut dejó buenas sensaciones y hasta pudo haber sido ideal si el arquero Mory Diaw no le hubiese sacado una ocasión de gol tremenda.

El futbolista de Los Chankas ingresó al minuto 68 de juego, por lo que tuvo casi 25 minutos en campo para demostrar sus capacidades técnicas. Mano Menezes confió en su gran presente con uno de los líderes de la Liga 1 en el Torneo Apertura 2026.

En el rato que estuvo en campo, no le pesó la camiseta peruana y hasta fue bastante asociativo por momentos. Por supuesto, hubiese dio un debut soñado cuando sobre la parte final del partido tuvo una ocasión clara de gol: un remate desde la puerta del área, de zurda, que el arquero Mory Diaw sacó a una mano y terminó dando en el travesaño para irse al córner.

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Hugo Avalos
Hugo Avalos
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