Era el debut soñado: Adrián Quiroz casi marcó un golazo, pero arquero de Senegal lo evitó

Adrián Quiroz fue uno de los debutantes en la Selección Peruana. Tuvo sus primeros minutos con ‘La Bicolor’ en la derrota 2-0 ante Senegal. A pesar de ello, su debut dejó buenas sensaciones y hasta pudo haber sido ideal si el arquero Mory Diaw no le hubiese sacado una ocasión de gol tremenda.

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El futbolista de Los Chankas ingresó al minuto 68 de juego, por lo que tuvo casi 25 minutos en campo para demostrar sus capacidades técnicas. Mano Menezes confió en su gran presente con uno de los líderes de la Liga 1 en el Torneo Apertura 2026.

En el rato que estuvo en campo, no le pesó la camiseta peruana y hasta fue bastante asociativo por momentos. Por supuesto, hubiese dio un debut soñado cuando sobre la parte final del partido tuvo una ocasión clara de gol: un remate desde la puerta del área, de zurda, que el arquero Mory Diaw sacó a una mano y terminó dando en el travesaño para irse al córner.

🚨 UFFFFFFF Adrián Quiroz 🇵🇪 | La sorpresa de la convocatoria en la selección peruana se manda con este pincel que pudo ser el descuento ante Senegal 🇸🇳.



El de Los Chankas luciéndose en el Stade de France. ✨



pic.twitter.com/UTKV0suWwk — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) March 28, 2026

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