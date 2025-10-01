Padre de Renato Tapia apunta contra la FPF y Jorge Fossati: “Todo comenzó mal y terminó igual”

Luego de la dura eliminación de la Selección Peruana del próximo Mundial 2026, se habla mucho de los culpables de este hecho. Pero sobre todo una ruptura importante entre los jugadores y la FPF, esto es algo que no se veía hace años. No obstante, ya se está viendo cada vez más notorio y es algo que no se puede ocultar con un dedo.

Uno de los jugadores que ha demostrado su malestar es Renato Tapia, quien no está nada contento con las decisiones que se vienen tomando dentro de la Videna. Ya lo ha hecho saber en sus redes sociales y declaraciones, pero ahora quedó muy en claro mediante su padre. Quien habló en un programa deportivo y también tuvo la misma visión que el mediocampista.

Renato Tapia (Foto: Getty).

¿Qué dijo el padre de Renato Tapia?

En el programa ‘Línea de 5’ se dio esta entrevista a Luis Tapia, en busca de hablar un poco del tema de la Selección Peruana. Siendo consultado sobre el perfil del siguiente entrenador, pero antes de responder eso, terminó apuntando en varias direcciones. Sin miedo a nada terminó pegándole a la FPF, a la cual no tiene buenas referencias en este momento, pero también al entrenador Jorge Fossati, que minimiza su llegada al equipo patrio.

“Ha habido un pésimo manejo por parte de la FPF. Un proceso de eliminatorias debería durar cuatro años, pero nosotros tuvimos tres entrenadores. La decisión de contratar a Fossati fue mediática. Todo comenzó mal y terminó igual. Necesitamos un técnico que respete nuestra esencia”, fue lo que dio a conocer el padre del jugador de la Selección Peruana.

¿Renato Tapia será convocado a la Selección Peruana?

Si bien no hay nada confirmado, por como está la situación lo más probable es que el llamado de Renato Tapia no se de para esta fecha de octubre. La razón es muy clara, es un jugador que hoy mismo está siendo un dolor de cabeza para la FPF e incluso el mismo Manuel Barreto, a quien ya le bajó el dedo incluso antes de poder tener una charla con él.

“Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba”, fue la publicación que hizo el mediocampista del Al-Wasl tras enterarse de la designación de la ‘muñeca’.

Se conoció hace poco que justamente Tapia estuvo buscando que Óscar Ibáñez se pueda quedar a pesar de la eliminación de Perú del Mundial. Pero su pedido tuvo una respuesta negativa, algo que sin duda alguna le terminó cayendo bastante mal. Por lo que su vuelta a la ‘Bicolor’ por ahora se ve bastante lejana, aunque podría tener su oportunidad de venir y quizás tener una charla más tranquila con el nuevo DT interino.

