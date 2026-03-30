La última jornada de partidos internacionales ha dejado un panorama contrastante para las selecciones del Pacífico sur. Chile sufrió una derrota estrepitosa ante Nueva Zelanda, lo que generó un terremoto mediático en el país trasandino.

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Chile en un sumamente momento crítico

El equipo dirigido por Nicolás Córdova cayó por un contundente 4-1 en Auckland, un resultado que la prensa local no ha dudado en calificar como una verdadera “vergüenza” deportiva. Esta caída ante un rival teóricamente inferior impactó de inmediato en las métricas globales del fútbol.

Por su parte, la selección de Perú también registró una derrota en su reciente encuentro amistoso frente a Senegal. Sin embargo, el peso del rival africano en el sistema de puntuación permitió que el impacto negativo para la “Blanquirroja” fuera significativamente menor.

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Selección Peruana sale vencedora

Según la actualización en tiempo real del Ranking FIFA, Perú se mantiene en la posición 53 de la clasificación mundial. A pesar de haber perdido 2.96 puntos tras el duelo ante los senegaleses, el equipo nacional logra sostenerse por encima de su clásico rival.

Perú por encima de Chile en el ranking mundial. (Foto: FIFA).

La situación de Chile es mucho más crítica, ya que el sistema penaliza con mayor dureza las derrotas ante selecciones de menor rango. Tras el fallido encuentro ante los “Kiwis”, “La Roja” sufrió una deducción de 6.72 puntos en el escalafón global.

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Este movimiento estadístico ubica ahora a Chile en el puesto 55, dos escalones por debajo de la escuadra peruana. Para los aficionados peruanos, este escenario representa un respiro moral al no ser el equipo con peor presente estadístico en esta zona de la tabla.

Chile debe mejorar prontamente

El proceso de Nicolás Córdova se encuentra bajo un intenso escrutinio, especialmente tras declaraciones que intentaron minimizar la derrota en Oceanía. La diferencia entre ambas selecciones es ahora de tan solo 1.33 puntos, lo que mantiene la tensión de cara a las próximas fechas.

Con estos resultados, el Ranking FIFA confirma que la estabilidad de Perú en el top 60 sigue vigente, mientras que Chile busca respuestas urgentes para frenar su caída libre. Las fuentes oficiales de la FIFA y los reportes de prensa deportiva regional confirman este nuevo orden en el fútbol sudamericano.

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La selección de Chile señala por su reciente fracaso. (Foto: X).

DATOS CLAVES