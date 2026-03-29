Se reveló conversación de Mano Menezes tras la derrota de Perú: “Se iba a jugar en…”

La Selección Peruana no tuvo el debut soñado de la mano del entrenador Mano Menezes, perdiendo en Francia ante un cuadro de Senegal que demostró superioridad. Tras la contienda, el entrenador patrio estuvo conversando al parecer con un amigo, al cual le habría hecho una revelación que se terminó filtrando a la prensa.

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Mediante el periodista Diego Rebagliati en el programa ‘Al L1mite’ confesó una conversación secreta del DT brasileño. Resulta que estarían verdaderamente interesados en la FPF en probar suerte a jugar tanto en Cusco como en Juliaca las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2030.

“Se filtró una conversación de Mano Menezes donde le decía a un amigo que se iba a jugar en Cusco y en Juliaca“, fue lo que advirtió el periodista. Lo cual podría ser una buena o mala noticia para el equipo patrio. Ya que no se sabe si realmente pueda ser beneficioso para el conjunto nacional.

Revelación de conversación de Mano Menezes:

🎙️@diegoreba22 : "Se filtró una conversación de Mano Menezes donde le decía a un amigo que se iba a jugar en Cusco y en Juliaca".#ALL1MITE



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¿Por qué la Selección Peruana jugaría en altura?

En realidad esta plaza no sería para todos los rivales de la CONMEBOL, sino más que todo para los cuadros casi imposible de ganarles. En este caso, estaríamos hablando de equipos como Brasil, Argentina y hasta Uruguay. Se buscaría sacar una ventaja contra estos cuadros sabiendo que desde ya tienen el partido perdido, por lo que buscan al menos tratar de sumar en casa con esta modalidad.

Algo así como ha hecho Bolivia al utilizar la sede de El Alto, que fue clave para que puedan meterse al repechaje al Mundial 2026. Pues en La Paz los equipos ya le habían encontrado la forma de ganarles o empatar. No obstante, en al irse a una zona mucho más alta, hicieron que ya no sea tan sencillo poder vencerlos. Lo cual le permitió volver a sacar ventaja de su plaza de local.

Es probable que este año se comience a probar estas plazas como posibilidades para utilizar en Eliminatorias. Así que no sería descabellado que algunos amistosos pasen a jugarse tanto en Cusco como en Juliaca. Con la intensión de ver si es realmente factible o si esto terminaría ser más perjudicial que útil.

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