Claudio Pizarro y su frustración por no jugar un Mundial con Perú: “Hice mucho”

Claudio Pizarro habló sobre su ausencia en el Mundial Rusia 2018 y la herida con Perú que no cierra a pesar de los años.

Claudio Pizarro repasó su histórica carrera en una entrevista con el programa ‘Sin Miedo al Éxito’ y dejó una de sus confesiones más sinceras al hablar sobre la gran deuda que sintió en su trayectoria: no disputar un Mundial con la Selección Peruana de Fútbol.

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El histórico goleador peruano recordó que quedó fuera del proceso final rumbo a Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, torneo al que Perú logró clasificar después de 36 años de ausencia.

“No fui al Mundial, pero creo que hice mucho para que Perú vaya a un Mundial. Ya en 2016 me dejan y el Perú va al Mundial, para mí eso fue, así no haya estado, algo reconfortante porque siento que hice un trabajo impresionante en mi camino”, declaró el exdelantero.

Las palabras de Claudio Pizarro reflejan la mezcla de orgullo y frustración que aún mantiene por no haber estado presente en uno de los momentos más importantes del fútbol peruano reciente.

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Claudio Pizarro jugando un partido amistoso con Perú ante Corea del Sur en agosto del 2014. (Foto: Getty Images)

La frustración de Claudio Pizarro por no jugar un Mundial con Perú

Además, el exjugador de Bayern Múnich también fue crítico con parte de la prensa peruana y dejó una declaración que generó polémica puesto que es la primera vez que se expresa así de los medios de comunicación.

“En general, la prensa peruana no es muy objetiva siempre. Hay muchos intereses atrás. Y en algunos casos te puedo decir que sí y en otros no. Es un tema medio delicado, pero en algunas circunstancias sí y yo sé, porque había intereses atrás”, sentenció. Actualmente, Claudio Pizarro se desempeña como embajador global de Bayern Múnich.

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¿Cuál fue el último partido de Claudio Pizarro con la Selección Peruana?

El debut de Claudio Pizarro con la Selección Peruana fue el 17 de febrero de 1999. En total jugó cinco Eliminatorias Sudamericanas y cuatro Copa América. Su último partido fue el 29 de marzo del 2016 ante Uruguay y con derrota 1-0.

Los números de Claudio Pizarro con la Selección Peruana

En total, Claudio Pizarro jugó 85 partidos oficiales con la Selección Peruana y anotó 20 goles.

Datos claves

Claudio Pizarro confesó en ‘Sin Miedo al Éxito’ su frustración por no jugar un Mundial.

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El exdelantero quedó fuera de la convocatoria para la Copa Mundial Rusia 2018.