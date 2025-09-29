Con algunas ausencias y un jugador de la B, la lista de Chile para enfrentar a la Selección Peruana

Aunque las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 llegaron a su fin, la acción internacional continuará en la próxima fecha FIFA de octubre. En ese contexto, Perú y Chile se enfrentarán en un amistoso que se jugará en la ciudad de Santiago.

En la previa, la ‘Roja’ llamó la atención al dar a conocer su lista de convocados, en la que aparecen varios de los jugadores que eliminaron a Alianza Lima en la Copa Sudamericana.

Lista de convocados de Chile

Este lunes, la Selección Chilena confirmó su lista de 23 convocados para el amistoso ante Perú. Dentro del grupo destacan dos jugadores de Universidad de Chile, quienes destacaron el duelo frente a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Se trata de los mediocampistas Lucas Assadi y Javier Altamirano.

ARQUEROS

Lawrence Vigouroux – Swansea (ING)

Thomas Gillier – CF Montréal (CAN)

Jaime Vargas – Deportes Recoleta

DEFENSAS

Fabián Hormazábal – Universidad de Chile

Francisco Salinas – Coquimbo Unido

Iván Román – Atlético Mineiro (BRA)

Guillermo Maripán – Torino (ITA)

Benjamín Kuscevic – Fortaleza (BRA)

Francisco Sierralta – Auxerre (FRA)

Gabriel Suazo – Sevilla (ESP)

Nicolás Díaz – Puebla (MEX)

MEDIOCAMPISTAS

Rodrigo Echeverría – León (MEX)

Vicente Pizarro – Colo Colo

Marcelino Núñez – Ipswich Town (ING)

Felipe Loyola – Independiente (ARG)

Lucas Assadi – Universidad de Chile

Javier Altamirano – Universidad de Chile

DELANTEROS

Gonzalo Tapia – São Paulo (BRA)

Maximiliano Gutiérrez – Huachipato

Lucas Cepeda – Colo Colo

Clemente Montes – Universidad Católica

Alexander Aravena – Gremio (BRA)

Ben Brereton Díaz – Derby County (ING)

Lista de convocados de Chile para enfrentar a Perú (La Roja).

¿Cuándo juega Perú vs. Chile por la fecha FIFA?

El encuentro está programado para el 10 de octubre y se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida, con un aforo reducido de 14 mil espectadores, ya que el Estadio Nacional estará ocupado por el Mundial Sub-20.

Será el primer examen de Manuel Barreto al mando de la selección absoluta, en un ‘Clásico del Pacífico’ que promete intensidad por las sorpresas en ambas listas de convocados.

