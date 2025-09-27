El goleador peruano que la viene rompiendo en Israel ¿Manuel Barreto lo llamará?

En estos momentos no hay muchos goleadores a la vista en la Selección Peruana y se está buscando nuevos jugadores que puedan aportar. Es así como nace una opción que nadie esperaría desde Israel, país en el que hay un jugador patrio que está haciendo muy bien las cosas y a punta de goles podría ser llamado al conjunto nacional.

Se trata de Adrián Ugarriza, quien dejó Deportivo Garcilaso a mitad de temporada en busca de una nueva oportunidad en el fútbol internacional. Es así como llegó al cuadro de Kiryat Shmona. Conjunto con el que viene disputando buenos partidos, siendo un 9 eficaz que ha sabido hacer un par de goles en este exótico país.

En este caso, por la fecha número 5 de la Premier League de Israel, el peruano apareció con gol ante el F.C. Ashdod. Pero a pesar de esta anotación a los 15 minutos del inicio del partido, no fue suficiente para que consiguieran la victoria, pues Eugene Ansah le dio vuelta al partido con un doblete a los 16 y 56 minutos. De esta forma el cuadro del goleador nacional terminó perdiendo el juego en casa.

¿Adrián Ugarriza será llamado a la Selección Peruana?

Si algo se está buscando de forma desesperada en la Selección peruana son goleadores. Desde Paolo Guerrero que no se tiene otro jugador con sus características, que pueda hacer mucho con las pocas oportunidades que le lleguen. Que maneje un buen control de balón, pero que sobre todo siempre guerree cada balón que le llegue.

‘Uga’ llegó al cuadro de Kiryat Shmona el pasado mes de agosto, desde esa fecha ha registrado un total de 5 partidos con este club. Lleva 2 goles y 1 asistencia en 429 minutos. Por ahora viene siendo titular indiscutible y posiblemente pueda llegar a tener una oportunidad en la ‘Bicolor’, por el buen momento que está teniendo.

Manuel Barreto tendrá la oportunidad de darle minutos a nuevos jugadores, pensando en una nueva camada de jugadores para el futuro. En este momento el atacante patrio tiene 28 años, por lo que podría considerarse para un recambio, eso sí tendrá que seguir haciendo buenos goles a ver si logra llamar la atención lo suficiente para ser convocado.

Adrián Ugarriza en la Selección Peruana Sub 20 (Foto: Captura América TV).

Recordemos que a lo largo de su carrera, Adrián Ugarriza no ha tenido la oportunidad de estar en la Selección Peruana. Lo máximo a lo que ha llegado es hasta la Selección Peruana Sub 20. Estuvo en dos etapas, en el 2015 y 2017, en ambas logró disputar un total de 11 partidos, haciendo 2 goles y dando 1 asistencia. Para su segunda etapa logró ser un jugador importante, siendo capitán y titular indiscutible.

