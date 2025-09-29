La Selección Peruana va comenzando su cambio generacional con nuevos elementos con miras al futuro. Es por eso que se ha conocido que hay 2 nuevos jugadores que serían llamados por Manuel Barreto. Siendo este el comienzo de una nueva era en la ‘Bicolor’. Algo que se venía pidiendo desde hace años, pero que ahora por obligación se terminará dando.

La terrible participación de la Selección Peruana en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 han hecho que se tenga que buscar nuevos jugadores de forma obligatoria. El tan ansiado ‘Cambio Generacional’ ha llegado, es así como ahora se conocerán nuevos jugadores que no han tenido oportunidades. Mientras que las ‘viejas glorias’ comenzarán a dar un paso al costado.

Es así como el periodista deportivo Gustavo Peralta dio la información de 2 nuevos convocados. Se trata de Fabio Gruber y Alexander Robertson. Ambos nacidos en Europa, pero que por medio de sus padres tienen la nacionalidad peruana. En este caso los dos han recibido la carta de reserva para poder ser convocados. Pero esto no significa que terminen quedando en la lista final.

“Con miras al amistoso ante Chile el próximo viernes 10 de octubre, la FPF envió cartas de reserva por Fabio Gruber, defensa del FC Núremberg, y el volante Alexander Robertson, jugador del Cardiff City F. C.”, fue lo que publicó el mencionado periodista.

Gruber y Robertson con carta de reserva (Foto: X).

¿Quiénes son Alexander Robertson y Fabio Gruber?

Para muchos hinchas de la Selección Peruana estos futbolistas probablemente sean completos desconocidos. Es lo normal debido a que ninguno juega en una liga top. Sino más bien están en cuadros que por lo general pelean por no descender. Más bien ambos están hoy mismo en cuadros del ascenso, ninguno juega en la primera de su país.

Fabio Gruber es un defensor central que nació en Alemania. Con tan solo 23 años milita en el Núremberg de la 2. Bundesliga. Su 1,88 metros lo convierte en un jugador imponente en la zaga central, siendo bastante recio y muy bueno en el juego aéreo. Aparte es un líder nato, tanto así que a pesar de haber sido fichado recién la campaña pasada, hoy es el actual capitán de este equipo de Miroslav Klose.

Fabio Gruber jugando para el Núremberg (Foto: Getty).

Alexander Robertson por su parte es mucho más conocido, esto gracias a su pasado en el Manchester City. Pese a que no logró tener muchas oportunidades, ahora juega en el Cardiff City de la tercera del fútbol inglés. Con 22 años de edad, nacido en Escocia, pero con ascendencia peruana y australiana, es un mediocampista ofensivo con mucho talento. Sabe pasar entre líneas y con el balón es muy difícil lograr quitársela.

Alexander Robertson en Cardiff City. (Foto: Cardiff City).

