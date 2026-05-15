Agustín Lozano, presidente de la FPF, dio a conocer que Perú se mudará al interior del país y aprovechará la altura en las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

Uno de los temas pendientes del momento tenía que ver la localía de la Selección Peruana durante las próximas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030. Si bien se tenía muy en claro que Lima como capital sería parte de la elección, también se hablaba mucho de la posibilidad de jugar oficialmente en ciudades de altura y Agustín Lozano acaba de confirmar dicha novedad.

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Fuente: La Bicolor.

Durante la más reciente presentación de la Copa Caliente de la Liga 2026, Agustín Lozano aprovechó la oportunidad para conversar con la prensa deportiva local y a través de su cuenta oficial de TikTok reveló que efectivamente la Selección Peruana aprovechará la altura de las ciudades de Cusco y Puno para competir en las próximas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030.

“La Copa Caliente de la Liga se juega en la Costa, Sierra y Selva, así que es una brillante oportunidad para que nuestro comando técnico de la Selección Peruana esté muy de cerca y monitoreando los rendimientos de cada uno de nuestros jugadores”; manifestó Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, respecto a la atención generada en Mano Menezes y su grupo de trabajo.

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Agustín Lozano confirma las sedes donde jugará la selección absoluta las próximas clasificatorias🏟️ : Nacional, Monumental, Inca Garcilaso de la Vega y Universidad Nacional del Altiplano de Puno. ✅ 🎥vía: TikTok #seleccionperuana pic.twitter.com/h6dVXrGBEU — Luccina Aparicio Z. (@Luccinaz) May 15, 2026

Luego, el mandamás de la FPF confirmó las 4 sedes que tendrá el equipo de todos. “Hay que recordar que nuestra Selección Peruana tiene como sede para las próximas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 al Estadio Nacional de Lima, al Estadio Monumental, al Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco y al Estadio Universidad Nacional del Altiplano de Puno“.

Las ciudades de Cusco y Puno como las novedades de Perú rumbo al Mundial 2030

Con la más reciente confirmación de Agustín Lozano respecto a las sedes que tendrá la Selección Peruana durante las próximas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030, no hay duda alguna de que las grandes novedades serán las ciudades de altura como Cusco y Puno. Dicho esto, vamos a revisar algunas particularidades de los recintos deportivos que ahora serán las casas del equipo.

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El Estadio Inca Garcilaso de la Vega es actualmente el hogar de la Selección Femenina que viene compitiendo en la Liga de Naciones. Con buenos resultados de por medio, desde la FPF optaron este banco de pruebas para tomar la decisión de que el equipo masculino haga lo propio. Con una capacidad de 45,065 espectadores y una altura en Cusco de 3362 metros sobre el nivel del mar, la alternativa de complicar a rivales sudamericanos ya está puesta en la mesa.

Fuente: Gobierno Regional Cusco.

Por otro lado, la ciudad de Puno tiene una altura de 3822 metros sobre el nivel del mar y el Estadio Universidad Nacional del Altiplano cuenta con una capacidad total de 35,000 espectadores. Es importante destacar que este recinto es uno de más altos del mundo certificados para albergar fútbol profesional y durante los años 2025-2026 se dieron inversiones de 30.5 millones de soles para cumplir con las normativas que exige Conmebol en competencias de alto nivel.

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Fuente: La Bicolor.

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