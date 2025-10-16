Los jóvenes peruanos empiezan a ganarse un nombre en el fútbol internacional. Así como se siguen los casos de Felipe Chávez o Fabio Gruber para la Selección Peruana, también hay otros nombres que empiezan a llamar la atención. Es el caso de Marco Rivas, quien ya subió a entrenarse con el primer equipo de Tigre, equipo de la Primera División de Argentina, pero es seguido por los grandes de Lima y también por clubes de Europa.

Tanto Universitario como Alianza Lima y Sporting Cristal siguen de cerca a Rivas, delantero de 17 años, quien está dando pasos agigantados en el fútbol argentino. Es que se venía consolidando en el equipo Reserva de Tigre, pero ahora tuvo su primer entrenamiento con el plantel profesional. Podría debutar antes del final de año.

Sin embargo, su situación no es sencilla, al menos para Tigre. Todavía no firmó su primer contrato profesional, lo que le permite dar una luz de esperanza a clubes como Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal y ni hablar a los clubes de Europa.

La situación de Marco Rivas con Tigre, los clubes de Lima y Europa

En diálogo con Infobae Perú, el representante de Marco Rivas, Mathias Jorge, confirmó que ha recibido varios llamados por el joven delantero peruano. “Los tres grandes de Perú se pusieron en contacto“, reconoció en primera medida en charla con el periodista Renzo Galiano.

No obstante, si bien los llamados de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal son importantes, lo cierto es que desde Europa también ven con buenos ojos a Rivas. “Ahora salieron al cruce tres equipos de Europa que lo están siguiendo también, que están interesados. Estamos haciendo un seguimiento. Entonces no estamos cerrados”, admitió.

“Hay un equipo de Portugal muy importante, hay un equipo de Bélgica muy importante y hay un equipo de España también. Los tres nos contactaron, vamos hablando con ellos, obviamente no te puedo dar el nombre de los clubes, porque no se avanzó nada, pero el interés es real y se está charlando”, detalló Mathias Jorge.

Si bien esto puede catapultar al joven atacante directamente a Europa, todavía no hay definiciones, aunque el CEO de la agencia After90Group advirtió a Tigre. “Estamos un poco a la espera qué va a pasar“, dijo. Respecto a su primer contrato con el conjunto argentino aseveró que “no avanzó nada”.

¿En qué club sueña jugar Marco Rivas?

Tigre no ha hecho avances con el contrato de Marco Rivas y si algún club del exterior o peruano decide acelerar, entonces su futuro podría ser seriamente tema de conversación. “Yo no puedo insistir a un club que le haga un contrato o no, eso sería un error de mi lado“, advirtió Mathias Jorge.

“Mi metodología de trabajo es nunca llevarme a un jugador libre a ningún club. Entonces, cada uno demuestra lo que quiere. Si yo tengo tres equipos de Europa y los tres grandes de Perú que lo quieren y Tigre no avanza, y bueno…“, agregó.

Marco Rivas, pretendido en Perú y en Europa y Tigre podría perderlo (X @IsaqEzq).

E insistió: “Hasta el momento parece que hay más interés del exterior que del club actual. Quizás nosotros actuamos de una manera leal y, de vuelta, nosotros no nos llevamos libre un jugador de ningún club, siempre es con acuerdo, pero bueno, si realmente hay una propuesta en el país que sea por Marco ahí se hablará con Tigre para decirle: ‘Bueno, muchachos, ¿qué podemos hacer?’“.

De todas maneras, hay un punto que juega a favor de Tigre y es el interés del propio Marco Rivas de jugar allí. “Marco se crió en el barrio de Tigre. Imagínate el deseo de jugar en el club y nosotros como representante, primero tenemos que escuchar al jugador y cuál es su deseo. Y después también analizar las cartas que hay arriba de la mesa. Pero sí, su sueño es jugar en Tigre“, cerró.

