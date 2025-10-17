Ni Alianza ni Universitario: Peruano Marco Rivas tendría todo acordado con este club que pocos imaginaban

Marco Rivas es una de las joyas peruanas que juega en el exterior. Perteneciendo a las divisiones inferiores de Tigre, el delantero espera su fichaje a la par que clubes como Universitario y Alianza Lima se interesan en él.

Y cómo no despertar el interés de los grandes de la Liga 1 si Marco Rivas es la joya peruana de 17 años que juega en el exterior. Ahora, sabiendo que es codiciado por varios clubes, se va definiendo en qué equipo seguiría su carrera.

Pues bien, con información del periodista Luciano García, el hombre de prensa reveló cuál será el futuro de Marco Rivas: “Entre lunes y martes se dará la primera reunión formal entre Tigre y los agentes de Marco Rivas para tratar de avanzar en la firma de su primer contrato”.

Luego, hablando de todas las opciones que tiene Marco Rivas, el hombre de prensa también resolvió qué pasará con los clubes de Perú que lo siguen: “En estas semanas hubo acercamientos/contactos con los tres grandes de Perú. Están merodeando su situación, pero la prioridad del chico es quedarse en Tigre”.

Marco Rivas jugando para Tigre. (Foto: Tigre)

¿Quién es Marco Rivas?

Marco Rivas es un futbolista peruano que milita en Tigre y ya tuvo su primer entrenamiento con el equipo principal. Si bien estaba en las inferiores, sus buenos números han apresurado su ascenso a la máxima y sus prácticas ya son al lado de los profesionales.

Se conoció que Marco Rivas todavía no tiene un contrato profesional con Tigre y por eso desde el club argentino se pusieron las pilas para agilizar las negociaciones y ficharlo ante propuestas de Alianza Lima y Universitario.

Marco Rivas, jugador de la Selección Peruana. (Foto: Selección Peruana)

¿Qué edad tiene Marco Rivas?

Marco Rivas tiene 17 años, juega en las divisiones inferiores de Tigre y está a la espera de su contrato profesional. Hay que mencionar que otros clubes también están a la expectativa en caso no logre vincularse con el club argentino.

¿En qué club juega Marco Rivas?

Marco Rivas actualmente juega en Tigre y está a la espera de su primer contrato profesional. Aunque hay que mencionar que tanto Universitario como Alianza Lima están a la expectativa.

