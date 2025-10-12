¿Desacuerdo con la FPF? La confesión de Fabio Gruber sobre su arribo a la Selección Peruana: “Mi madre ya está impaciente”

Ahora que la Selección Peruana se encuentra en la búsqueda constante de nuevos talentos, hay varios jugadores con raíces nacionales que podría aportar en demasía a las planificaciones de la Federación Peruana de Fútbol. Uno de ellos es Fabio Gruber, defensor que milita en FC Núremberg de la Bundesliga 2, quien parece tener todo cerrado para sumarse a los próximos entrenamientos en Videna y recientemente reveló algunos detalles muy importantes.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Getty Images

En su momento incluso se mencionó que sería parte de la última convocatoria de Manuel Barreto para el amistoso internacional frente a la Selección Chilena que se disputó en el Estadio Bicentenario de La Florida, pero finalmente no pudo concretarse su arribo. Ahora es muy probable que pueda ser citado para la fecha FIFA de noviembre y el propio Fabio Gruber confesó el enorme orgullo que le representaría vestir la camiseta blanquirroja.

“También leí los informes sobre la Selección Peruana. Aunque me sorprendió un poco, porque no había tenido contacto con la asociación en ese momento, pero hemos estado en contacto desde el fin de semana pasado. Se supone que nos reuniremos pronto”; comentó Fabio Gruber en una reciente entrevista con el reconocido diario alemán ‘Bild‘ respecto a las posibilidades que tiene de juntarse con los encargados de la FPF para sumarse muy pronto a la plantilla.

Publicidad

Publicidad

Fabio Gruber tiene una clara intención de representar a la Selección Peruana

Si bien Fabio Gruber nació en Alemania y su carrera futbolística se ha venido desarrollando en dicho país, hoy jugando como capitán en FC Núremberg de la Bundesliga 2, sus declaraciones evidencian que quiere representar a la Selección Peruana a como de lugar. Recordemos que tiene sangra incaica gracias a su madre, quien por cierto también muestra mucho interés en que su hijo finalmente sea uno de los nuevos convocados en la Blanquirroja.

“Me sentiría increíblemente orgulloso y muy feliz. Mi madre ya está impaciente y no para de preguntar si la federación ya se ha puesto en contacto conmigo. Casi tengo que frenarla un poco. Hay otras cosas en las que centrarme ahora mismo. Diría que heredé la emotividad de mi madre y el espíritu de lucha que todo sudamericano lleva dentro, de alguna manera”; sentenció el defensor central de 23 años que viene teniendo una gran temporada en el fútbol alemán.

Fuente: Bild

Publicidad

Publicidad

El nuevo valor internacional de Fabio Gruber siendo figura en FC Núremberg

Ahora que Fabio Gruber es figura y capitán en FC Núremberg de la Bundesliga 2, además de que estaría muy cerca de sumarse a las planificaciones de la Selección Peruana, su precio internacional se incrementó exponencialmente tras una reciente actualización en el mercado. De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, el defensor pasó de 900 mil euros a costar 1.5 millones de euros y con lo cual queda totalmente en evidencia que atraviesa un estupendo momento.

Fuente: Transfermarkt

ver también De mal en peor: el nuevo puesto de la Selección Peruana en el ranking FIFA luego de perder frente a Chile