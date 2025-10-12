“Les callaron la boca”; explotó Álex Valera tras las críticas que recibieron los jóvenes de la Selección Peruana

El rol de Álex Valera en esta nueva Selección Peruana será diferente. Si bien en el pasado reciente fue duramente cuestionado por reiteradas ausencias que se explicaron por asuntos personales, hoy representa ser uno de los jugadores más experimentados del grupo y por ello es que en su regreso a Lima luego del duelo frente a Chile sostuvo una evaluación del partido, además de no dejar pasar la oportunidad de defender a los nuevos protagonistas del equipo.

En una nota con ‘Fútbol en América‘ llegando al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Álex Valera dio detalles de lo que vive actualmente vistiendo la camiseta de la Selección Peruana y sostuvo que muchos de los que criticaron el recambio de jugadores en el plantel ahora no podrán decir nada gracias al nivel mostrado en el Estadio Bicentenario de La Florida. Por más que el resultado no haya sido el esperado, hay cuestiones muy importantes que se pueden rescatar.

“Se habló mucho durante la semana que menospreciaron mucho al equipo por ser la mayoría de Liga 1 y creo que les callaron la boca. Y no se dio el resultado que queríamos, pero se dio la oportunidad de que sigan mostrándose y está bien que pase eso porque hoy por hoy la selección necesita de más jugadores”; comentó Álex Valera y con lo cual queda totalmente claro que está muy a favor de la renovación de la plantilla blanquirroja.

La respuesta de Álex Valera ante los cuestionamientos que recibe en la Selección Peruana

Álex Valera sumó minutos de competencia con la Selección Peruana luego de varios meses en donde se ausentó por cuestiones personales que jamás se han revelado. En esta misma conversación con ‘Fútbol en América’ también se pudo conocer cuál es su postura respecto a quienes lo cuestionan a morir por supuestamente haberse negado a las convocatorias y que ahora sí esté disponible para competir, a pesar de que arrastra una dolencia física.

“No tengo nada que decir. Simplemente estoy haciendo mi trabajo. Ha sido un gran partido para los chicos que recién están empezando. Yo he visto un equipo que ha competido muy bien con Chile. Creo que se valora eso, que le den la oportunidad a los más jóvenes para que puedan mostrarse”; sentenció el goleador de Universitario de Deportes como queriendo dejar de lado las críticas que en su momento lo pudieron haber golpeado.

¿Quiénes son los jugadores que liderarán el recambio en la Selección Peruana?

Tal y como recientemente lo dijo Álex Valera, la actual de la Selección Peruana empezó a nutrirse de nuevos jugadores y que ya sumaron minutos importantes en el último partido amistoso frente a la Selección Chilena en la ciudad de Santiago. Nombres como los de Diego Enríquez, Matías Lazo, César Inga, Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha y Maxloren Castro representan el recambio que tanto se busca en el equipo, así como también hay otros experimentados de la Liga 1 como Miguel Araujo, Renzo Garcés y Anderson Santamaría que los acompañarán.

