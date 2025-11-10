¿Se juega Perú vs. Rusia? Así es el viaje de la Selección Peruana y cuándo llegará a San Petersburgo

Las complicaciones logísticas para el viaje a Rusia han puesto en duda, durante las últimas horas, el amistoso que la Selección Peruana debe jugar el próximo miércoles ante el combinado local. Hasta el lunes a la mañana, el seleccionado dirigido interinamente por Manuel Barreto todavía estaba en viaje con destino a San Petersburgo.

Publicidad

Publicidad

El fin de semana ha sido caótico para la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y para la Selección Peruana. Cancelaciones y complicaciones con las aerolíneas evitaron que ya esté en Rusia preparando el amistoso del próximo miércoles 12 y el del martes 18 de noviembre ante Chile.

Hasta las primeras horas de la mañana del lunes, lo último sobre el viaje de la delegación peruana lo informó el periodista Gustavo Peralta. Según dijo en su cuenta de X (Twitter), ‘La Bicolor’ había aterrizado en Estambul. Por lo cual, todavía tiene que realizar otro vuelo para llegar a San Petersburgo.

¿Se cancela el amistoso Perú vs. Rusia?

Uno de los primeros comunicados que había hecho trascender la FPF daba cuenta de la chance que se pida la “reprogramación” o “aplazar” el amistoso ante Rusia si no encontraba una solución para su llegada a Rusia. Sin embargo, esto cambió en las últimas horas del domingo.

Publicidad

Publicidad

Se pensó en pedir la reprogramación o aplazo de los amistosos (X @SeleccionPeru).

A pesar de todas las cancelaciones y retrasos, tal como había dicho Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, todo estaba contemplado para que el gobierno ruso mande un chárter. Efectivamente, éste saldrá desde Estambul con destino a San Petersburgo.

ver también ¿Qué pasó? Grimaldo se baja del avión y es desconvocado de la Selección Peruana

De esta forma, se espera que la Selección Peruana llegue a territorio ruso en horas de la noche de este lunes. Así, tendrá todo el martes para preparar el partido amistoso ante la Selección de Rusia de este miércoles. Esto no cambiará y, con ello, se descarta la chance de una reprogramación.

Publicidad

Publicidad

Complicaciones de viaje y clima condicionarán amistoso ante Rusia

Con estos problemas de viaje, además del jet lag y un clima que se perfila lluvioso para el día miércoles, condicionan todavía más a la Selección Peruana para jugar ante Rusia. No obstante, como el calendario no se modificará, según diversos medios, lo cierto es que habrá que ver qué equipo pondrá en campo Manuel Barreto.

Será todo un desafío para la Selección Peruana tan poco tiempo de preparación sumado a los problemas que tuvo de viaje y a las condiciones climáticas. Todo se verá el próximo miércoles con el partido en el Gazprom Arena de San Petersburgo.

Ante eso, es probable que Barreto apueste por una alineación parecida a lo que se vio ante Chile por conocimiento de plantel, pero con la presencia seguramente de algún experimentado como el caso de Pedro Gallese. Cabe recordar que el arquero, que se encuentra libre, no estuvo en la fecha FIFA de octubre, pero volvió para estos amistosos en Rusia.

Publicidad

Publicidad

Pedro Gallese, arquero de la Selección Peruana (Getty Images).

DATOS CLAVES