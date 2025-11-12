La Selección Peruana empató 1-1 ante Rusia en un amistoso que dejó varias conclusiones, pero también una polémica jugada protagonizada por Pedro Gallese, quien cometió un blooper que terminó en gol de Aleksandr Golovin.

Ante las críticas que surgieron en redes sociales, Manuel Barreto, técnico interino de la Selección Peruana, salió en defensa de Pedro Gallese y fue contundente en su análisis en declaraciones que recoge el medio Sport Express de rusia.

“Sí, fue un error. Pero estoy más concentrado en las ocasiones que creamos frente a la portería rival en la segunda parte. Además, el portero nos mantuvo en el partido; nos salvó varias veces hoy”, declaró el técnico interino Manuel Barreto en declaraciones publicadas en el medio Sport Express.

El empate dejó a Perú con buenas sensaciones en algunos tramos del partido, aunque el rendimiento defensivo sigue siendo un tema a corregir de cara a los próximos amistosos. Ahora la Selección Peruana tendrá que medirse ante Chile este martes 18 de noviembre en Sochi, duelo que será el último del técnico interino Manuel Barreto.

Pedro Gallese en el Perú vs. Rusia. (Foto: Selección Peruana)

¿Qué dijo Manuel Barreto sobre el blooper de Pedro Gallese?

Manuel Barreto salió en defensa de Pedro Gallese tras su blooper en el partido amistoso entre Perú vs. Rusia. Si bien el técnico interino reconoció el error del portero, también recalcó que salvó su arco en varias ocasiones.

Hay que mencionar que Pedro Gallese es el referente de la Selección Peruana tras el recambio generacional propiciado por el técnico interino Manuel Barreto. Se estima que el ‘Pulpo’ será el símbolo de experiencia de la ‘Bicolor’ en su camino hacia el Mundial 2030.

¿En qué canal se verá el Perú vs. Chile?

El partido entre Perú vs. Chile se podrá ver en vivo y en directo por la transmisión oficial de Movistar Deportes. Además, también tendrás la opción de poder verlo online a través de la aplicación oficial de Movistar Deportes y gratis por el minuto a minuto de Bolavip.

¿A qué hora se juega el Perú vs. Chile?

Perú se mide ante Chile este martes 18 de noviembre desde las 12:00 PM en un partido amistoso internacional. El duelo se dará en Sochi, Rusia y se podrá ver en vivo y en directo por Movistar Deportes.

