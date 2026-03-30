José Francisco Molina, director técnico de la Selección de Honduras, brindó una conferencia de prensa en la previa al partido amistoso de este martes 31 de marzo ante la Selección Peruana. Habló sobre cómo espera jugarle a ‘La Bicolor’ y cómo ve al combinado de la Concacaf para dicho encuentro.

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Para Honduras es el único amistoso de la fecha FIFA y lo disputará en España, donde ya se encuentra hace varios días con su nuevo entrenador, José Francisco Molina, quien debuta ante Perú. Precisamente, enfrenta a Mano Menezes, quien viene de tener su estreno con el combinado blanquirrojo, que perdió ante Senegal en París el pasado sábado.

Honduras quedó eliminado de la chance de clasificar al Mundial 2026. En la tercera ronda de las Eliminatorias, tuvo la misma cantidad de puntos que Surinam, pero se quedó afuera por diferencia de gol. De haber anotado un gol más en dicha fase, podría haber llegado al Repechaje Intercontinental.

¡Con fuerza y corazón! 🇭🇳🔥



La Selección Nacional de Honduras 🇭🇳 termina su preparación y está lista para darlo todo mañana ante Perú por la Fecha FIFA ⚽💪#UnNuevoCamino #UnaNuevaIlusión #VamosHonduras pic.twitter.com/G6ePz8QC2w — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) March 30, 2026

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José Francisco Molina dio detalles de cómo le jugará a Perú

Molina, quien reemplaza en el cargo a Reinaldo Rueda, reveló cómo saldrá Honduras a jugarle a la Selección Peruana. Hasta dejó algunas frases que hay que prestar atención en ‘La Bicolor’ porque pueden ser de utilidad para el entrenador Mano Menezes.

“Mañana podrán ver a un equipo que trabajará, intentará imponerse a Perú, defenderán todos juntos con agresividad y trataremos ser compactos, difícil de superar. Jugaremos con la ilusión de brindarle a la afición un triunfo que siga ilusionando, de que den muchas más ganas de volver así a casa”, aseguró el entrenador español.

¿Qué dijo exactamente sobre la Selección Peruana? “Intentaremos aprovechar el balón, el uno contra uno, en velocidad, elegimos a un tipo de futbolistas y ahora buscamos ayudarles que las puedan mostrar esa calidad y capacidad de ganar el partido“, comentó.

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¿Quién es José Francisco Molina?

José Francisco Molina es un entrenador español de 55 años. Tuvo carrera como arquero donde debutó en 1990. Llegó a atajar en clubes grandes como Deportivo La Coruña, Atlético de Madrid, Villarreal, Valencia y se retiró en el Levante en 2007.

Tuvo pasado como arquero de la Selección de España. Atajó en nueve partidos y llegó a formar parte de las convocatorias en el Mundial 1998 y en la Eurocopa 2000. Ya retirado, fue director deportivo del seleccionado entre 2018 y 2023.

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Durante su etapa como entrenador, empezó en las juveniles de Villarreal y llegó hasta el primer equipo del ‘Submarino Amarillo’, en el que estuvo por 11 partidos hasta que fue despedido. Tuvo un paso por el equipo reserva del Getafe hasta que decidió emprender rumbo a destinos exóticos como la India y Hong Kong. Honduras es su primera experiencia al frente de una selección.

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