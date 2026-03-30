Erick Noriega despierta el interés de gigantes en Europa luego de su buen nivel con Gremio y la Selección Peruana

El mediocampista nacional, Erick Noriega, atraviesa el momento más brillante de su carrera profesional tras consolidarse en el Gremio de Porto Alegre. Su crecimiento en el exigente Brasileirao ha captado la atención de importantes veedores internacionales que buscan talento sudamericano con proyección inmediata.

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Erick Noriega genera interés a nivel internacional

Según reveló el periodista José Varela en el programa Modo Fútbol de Linkeados, el volante despierta un interés concreto en clubes de Inglaterra, Francia, Italia y España. Esta noticia llega en un punto de inflexión para el jugador, quien ha demostrado una madurez táctica impropia para su edad en ligas de alta competencia.

La polivalencia de Noriega ha sido el factor determinante para que equipos de las cinco grandes ligas europeas pongan la mira en su fichaje. Su capacidad para desempeñarse tanto de defensor central como de pivote defensivo le otorga un valor de mercado que no deja de subir semana tras semana.

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Actualmente, el futbolista forma parte activa de la Selección Peruana, donde se ha convertido en una pieza angular para el nuevo proyecto deportivo. El técnico Mano Menezes confía plenamente en sus capacidades para liderar el recambio generacional que tanto necesita el equipo de todos.

Erick Noriega jugando en la Selección Peruana. (Foto: X).

Selección Peruana es vitrina importante

A pesar de la reciente derrota por 2-0 ante Senegal en el debut del estratega brasileño, el rendimiento individual de Noriega fue de los puntos más altos. Su despliegue físico ante los delanteros africanos ratificó que está preparado para competir en los escenarios más exigentes del fútbol mundial.

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La “Bicolor” no tiene tiempo para lamentos y ya se prepara intensamente para su próximo compromiso internacional frente a su similar de Honduras. Este duelo será una vitrina de oro para el volante, quien sabe que cada minuto en el campo es observado con lupa por los scouts europeos.

Erick Noriega podría ser vendido pronto

El entorno del jugador y el club de Porto Alegre manejan con cautela las ofertas, priorizando el desarrollo deportivo antes que el beneficio económico inmediato. Sin embargo, el salto al “Viejo Continente” parece ser solo cuestión de tiempo si mantiene la regularidad mostrada en los últimos meses de competición.

El partido ante el conjunto centroamericano marcará el cierre de esta gira amistosa, donde se espera que Noriega vuelva a ser titular indiscutible. Los hinchas peruanos mantienen la ilusión de ver a uno de sus nuevos referentes triunfando pronto en las ligas más competitivas del planeta.

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Erick Noriega valorado en el mercado internacional. (Foto: X).

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