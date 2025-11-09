Es capitán en su equipo, nació en Europa, pero Manuel Barreto no lo consideró en la Selección Peruana

La Selección Peruana se encuentra en una renovación total, esperando conseguir a los mejores jugadores para armar un nuevo equipo. Pero en este caso, se están viendo caras nuevas que puedan aportar en un futuro. En Europa hay varios jugadores de doble nacionalidad que pueden representar al Perú, entre ellos está uno que es capitán y que podría sumar mucho.

Estamos hablando de Jean Pierre Rhyner, defensor central de 29 años de edad que podría ser opción pensando en el presente del equipo patrio. El nacido en Zúrich actualmente está jugando en la segunda división de Portugal para el FC Vizela, club en el que viene siendo capitán.

Jean Pierre Rhyner en Portugal (Foto: Vizela).

El zaguero central se ha ido ganando un lugar en su actual club, de tal forma que de comenzar siendo suplente, pasó a ser uno de los indiscutibles. Incluso, en los últimos juegos ha logrado llevar el brazalete de capitán. Siendo un jugador importante, que está logrando dejar muy buenas impresionantes en este conjunto portugués.

¿Jean Pierre Rhyner ha jugado en la Selección Peruana?

Nunca ha logrado jugar para la Selección Peruana, si bien ha estado en una convocatoria, no logró tener minutos y menos estar en el banco de suplentes. Esto ocurrió en el tiempo de Ricardo Gareca, que lo llegó a convocar para un par de partidos por las Eliminatorias Rumbo al Mundial de Qatar 2022, pero al final no tuvo minutos.

Esto fue para los choques contra Chile y Argentina, en donde terminó siendo una de las grandes novedades del equipo patrio. Pero esta no es la única vez que estuvo cerca de jugar con Perú, ya que en el 2021 estuvo en la lista preliminar para la Copa América. No obstante, no lo llegaron a llamar en la nómina final.

Jean Pierre Rhyner en la Selección Peruana (Foto: FPF).

A diferencia de Perú, Rhyner ha jugado en la Selección de Suiza, pero lo hizo en sus divisiones menores. Estuvo convocado para el equipo Sub 20 y también para el Sub 21, llegando a disputar un total de 5 y 6 partidos respectivamente. Después ya no volvió a ser tomado en cuenta por los ‘Rossocrociati’.

¿Jean Pierre Rhyner sumaría a la Selección Peruana?

Una de las grandes ventajas que tiene Jean Pierre Rhyner en estos momentos es en donde está jugando. Esto lo pone en un nivel más importante que otros jugadores, en este caso supera a los que vienen disputando la Liga 1, solo quedando por debajo de Fabio Gruber que es el nuevo que viene integrando el plantel patrio.

En este caso, al jugarse en Europa, pudo ser una buena oportunidad para que lo puedan ver más de cerca. Pero no se le llegó a tomar en cuenta, como otros futbolistas con doble nacionalidad que están en el ‘Viejo Continente’.

