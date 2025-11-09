Malas noticias para la Selección Peruana que está teniendo más de un inconveniente para los amistosos ante Rusia y Chile. Resulta que no solo se tiene problemas con el vuelo que terminó retrasándose, sino que también ahora pierden a una de sus figuras. Joao Grimaldo no podrá estar disponible para este partido y quedó fuera de la nómina final.

Publicidad

Publicidad

Mediante las redes sociales, la misma FPF hizo oficial la desconvocatoria del joven extremo. Esto debido a que no se encuentra al 100% tras unos estudios médicos. Lo que ha hecho que termine quedando fuera de la lista y no podrá estar presente en los amistosos del mes de noviembre. Tras esta baja sensible en la ‘Bicolor’ no han pensado en ningún refuerzo y se mantendrán los mismos convocados.

Esta es una baja bastante dura, sobre todo teniendo en cuenta que frente a Chile en el último amistoso, Grimaldo mostró un gran juego. Siendo un dolor de cabeza cada que tomaba el balón, demostrando una velocidad diferente, así como también llegando a resolver mejor las jugadas. Pero en este caso no podrá estar disponible para estos juegos de preparación.

Publicidad

Publicidad

¿Quién reemplazará a Joao Grimaldo en la Selección Peruana?

En este caso la Selección Peruana atiene varias opciones para poder usar como extremos. El primero a tomar en cuenta es a Maxloren Castro, quien en el último partido estuvo de titular por el lado izquierdo. No lo hizo nada mal, teniendo varias jugadas interesantes, para ser un jugador joven no le terminó pesando la camiseta.

Por otro lado, Kevin Quevedo en este caso si estará disponible, recordemos que la pasada convocatoria terminó saliendo por problemas personales. Así que ahora vuelve y espera tener un lugar en el once titular. Esta podría ser su gran oportunidad para mostrarse.

Kevin Quevedo junto a Piero Cari (Foto: FPF).

Publicidad

Publicidad

Otros dos que podrían tomar ese lugar es Bryan Reyna y Kenji Cabrera, ambos tienen características similares a Grimaldo. Así que podrían llegar a reemplazarlo de gran manera. En este caso Manuel Barreto no tendrá ningún problema para terminar de reemplazar al joven extremo del Riga FC.

Selección Peruana atrasada

Por otro lado, la Selección Peruana terminó complicada en su itinerario para poder viajar a Europa. Un problema de salud del capitán que los iba a transportar en avión hizo que todo se tenga que retrasar, por lo que el equipo patrio terminará llegando a Rusia con mucha prisa y sin tiempo de llegar a practicar lo suficiente para el encuentro amistoso.

Este se jugará el próximo miércoles 12 de noviembre y se sabe que el vuelo hacia Rusia es de 30 horas. Así que tranquilamente llegarán para el próximo martes en la madrugada, lo que no les permitirá tener el tiempo suficiente para probar un plantel completo. Lo más probable es que tengan que llegar a improvisar un poco para este juego.

Publicidad

Publicidad

Datos Claves