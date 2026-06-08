Deportan a un árbitro y no estará en el Mundial 2026 por culpa de Donald Trump

Omar Abdulkadir Artan no pudo ingresar a Estados Unidos para el Mundial 2026. La política migratoria de Donald Trump se cobró su primera víctima para la Copa del Mundo.

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan es la primera víctima del Mundial 2026. Es que no ha podido ingresar a los Estados Unidos para ser parte del plantel arbitral para la Copa del Mundo. Esto se debe a que no se le pudo conceder el visado debido a las complicaciones por las políticas migratorias que ha implementado el gobierno estadounidense liderado por Donald Trump.

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Así como ya hubo complicaciones para Irak en los últimos días y el conflicto con Irán, el primer deportado fue este árbitro somalí de 34 años. No pudo ingresar a los Estados Unidos (vía Miami) y volvió a Turquía, donde había salido para participar de la Copa del Mundo.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos (Getty Images).

FIFA confirmó que Omar Abdulkadir Artan no podrá estar en el Mundial 2026

De acuerdo al diario AS, desde la FIFA confirmaron que Omar Abdulkadir Artan “no puede entrenar ni arbitrar en la Copa Mundial de la FIFA 2026“. El motivo fue por el rechazo del visado. A su vez, el organismo informó que es el gobierno anfitrión quien se reserva el derecho para decidir quién entra a su país o no.

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“La FIFA confirma que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras habérsele denegado la entrada a Estados Unidos. La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluyendo la concesión de visados, y las autoridades le han informado de que, por el momento, la situación del Sr. Artan no se modificará“, aseguró un portavoz del organismo al mencionado medio español.

“Como en eventos anteriores de la FIFA, el gobierno anfitrión es quien, en última instancia, decide quién recibe un visado y quién puede entrar en su país“, remarcó este portavoz. Por eso, el juez somalí no podrá ser parte del cuerpo de árbitros para el certamen mundialista.

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¿Quién es Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí?

Omar Abdulkadir Artan es un árbitro de 34 años, nacido en Somalia. Es considerado uno de los jueces más importantes de toda África. De hecho, dirigió las últimas dos finales de la CAF Champions League (2024/2025 y 2025/2026).

Además de ello, ha estado en competencias importantes tanto a nivel continental como mundial. Por ejemplo, ha dirigido en la Copa Africana de Naciones y en las Eliminatorias CAF para el Mundial. También ha hecho lo propio en el último Mundial Sub 20 donde llegó a dirigir el partido por el tercer puesto.

Datos claves

Omar Abdulkadir Artan no arbitrará en el Mundial 2026 al denegársele el visado.

no arbitrará en el Mundial 2026 al denegársele el visado. El árbitro de 34 años fue deportado desde Miami por políticas migratorias estadounidenses.

fue deportado desde Miami por políticas migratorias estadounidenses. Dos finales de CAF Champions League fueron dirigidas recientemente por este réferi somalí.