Juan Reynoso se sinceró y reveló los problemas que tuvo en la Selección Peruana: “Nos frustraba”

Juan Reynoso se refirió a su etapa como entrenador de la Selección Peruana y compartió su análisis sobre por qué no logró que el plantel alcanzara el rendimiento esperado en el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El ‘Cabezón’ explicó que, a diferencia del grupo que logró la clasificación a Rusia 2018, durante su etapa al frente del equipo encontró una realidad distinta, con varios futbolistas disputando el torneo local o en ligas menos competitivas.

“Nosotros teníamos muy claro, por la estadística, que Perú cuando clasificó al Mundial Rusia 2018, los futbolistas que estaban en el exterior jugaban el 80% de sus partidos. Para el 2022, casi jugaban al 75 o 77%. Cuando nos toca a nosotros, muchos habían regresado al Perú o estaban en ligas menores y no llegaban ni al 30%”, señaló en un inicio para ‘El Reportero’.

Juan Reynoso en la Selección Peruana.

Problemas a los que se enfrentó

Frente a esa situación, el actual DT de Melgar señaló que intentó mejorar el rendimiento de los convocados organizando una reunión virtual con los que jugaban en el extranjero, proponiéndoles un plan de trabajo adicional.

Sin embargo, admitió que pocos lograron seguirlo, ya que no se ajustaba a las rutinas establecidas por sus respectivos clubes.

“Hacíamos un zoom para hacer un trabajo táctico, incluso individual. Teníamos que estar en Videna pasándoles videos, algunos más temprano, otros a otra hora, y pese a eso lo hacíamos con mucho cariño. Mandábamos una forma de trabajo, pero en la semana no se adecuaba al trabajo. Esa parte sí nos frustraba porque no podíamos hacer más. A veces pedíamos información al cuerpo técnico y nos decían que iban a mandar, pero no mandaban nada”, detalló.

La desigualdad que existía en la ‘bicolor’

En ese escenario, Reynoso explicó que su única alternativa fue esperar el inicio de cada fecha FIFA para evaluar a los jugadores con apoyo de la tecnología y, en base a ello, planificar el trabajo.

No obstante, reconoció que existía una clara diferencia en la preparación entre los futbolistas del torneo local y los que venían del extranjero, lo que dificultaba mantener un estándar uniforme en el plantel.

“Cuando ellos llegaban, hacíamos los análisis y con eso planificábamos la semana. Se iban mejor que como llegaban. Cada mes, dos meses, fecha FIFA era lo mismo. Entonces, era estar muy pendiente de ellos pero frustraba no poder hacer más para elevarles el nivel. Igual el tiempo nos dio la razón, porque hay chicos que estaban en provincia que llamábamos y ahora los comenzaron a vender”, sentenció.

