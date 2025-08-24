La fuerte decisión de Juan Reynoso con un referente de Melgar: “No es del gusto”

Melgar no pudo sostener la victoria y empató en su visita a ADT por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú. Fue 2-2 para los arequipeños, que estuvieron cerca del triunfo, pero un insólito penal en el final llevó a la igualdad de los locales. Antes de este duelo, hubo una decisión fuerte de parte del entrenador Juan Máximo Reynoso Guzmán con un referente del plantel.

Publicidad

Publicidad

Desde la vuelta de Reynoso a Melgar, hubo un jugador que perdió el puesto de titular y venía consolidándose como uno de los referentes del vestuario. Es que Tomás Martínez ya no es una opción desde el arranque, lo que muestra la mano del nuevo entrenador, quien prefiere utilizar otras opciones.

Reynoso debutó ante Ayacucho FC donde se logró el triunfo sobre el final de partido con el gol de Gregorio Rodríguez. En ese encuentro, Martínez entró al minuto 76 de juego. En ese mismo minuto también entró ante ADT, aunque fue importante en el marcador.

¿Por qué? Es que el ex River le puso la pelota a Bernardo Cuesta, quien luego asistió a Gregorio Rodríguez para el empate 1-1 a cuatro minutos para los 90. En tal caso, entró de gran manera y fue clave para la levantada en los últimos minutos.

Publicidad

Publicidad

¿Qué hará Juan Reynoso con Tomás Martínez?

Las suplencias de Tomás Martínez en Melgar llaman la atención. No obstante, algunos periodistas han reclamado esta decisión de parte de Juan Reynoso de prescindir del número 10 argentino en su once titular.

“Sabemos que no es del gusto del DT los que juegan como y llevan la 10“, se leyó de parte de Tavo Serpa. Mientras que Michael Cordero se quejó: “Martínez no puede ser suplente en Melgar“. Así como estos comunicadores cuestionaron a Reynoso, en la misma línea, hubo algunos comentarios de los hinchas.

(X @tavo_serpa)

Publicidad

Publicidad

(X @michaelinho21).

Por eso, la situación con Martínez y Reynoso empieza a ser un tema alrededor de Melgar. Si bien, por ahora, los resultados acompañan para el entrenador peruano, habrá que seguir la situación con el talentoso mediocampista argentino.

ver también Pese al empate en el último minuto, Reynoso es respaldado por hinchas de Melgar: “ahora está corrigiendo”