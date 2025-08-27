¿Quiénes son las dos jóvenes revelaciones que Óscar Ibáñez prepara para sorprender en la Selección Peruana?

A falta de que se suman los jugadores que militan en el extranjero, Óscar Ibáñez viene trabajando con gran parte de los convocados que citó para la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Entendiendo que la mayoría provienen de la Liga 1, ahora se ha podido filtrar el dato de que se sumarán dos jóvenes promesas para darle mayor frescura a la plantilla.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo a una reciente revelación del comunicador Carlos Alberto Navarro, un jugador de Sporting Cristal y otro de Alianza Lima estarán en la lista oficial que viaje a la ciudad de Montevideo para enfrentar en los próximos días a Uruguay. Estamos hablando de Maxloren Castro y Piero Cari, jóvenes talentos que son de los más importantes que compiten regularmente en el torneo local.

“Atención, me llama el empleado ‘Falla’. Dos jugadores se sumarían a lista de 26 que van con la Selección Peruana rumbo a Montevideo: Uno es lo MÁXimo; bajito, flaquito, pero travieso con la pelota. El otro aCARIcia la pelota, ya se recuperó y no jugó el clásico”; informó el popular ‘Tigrillo‘ a través de cuenta de ‘X’ de una manera bastante singular y llamativa por la forma en cómo escribió.

Fuente: @TigrilloPeru

Publicidad

Publicidad

El presente de Maxloren Castro y Piero Cari en el fútbol peruano

Maxloren Castro viene alternando con bastante frecuencia en Sporting Cristal. En lo que va de la actual temporada 2025, el atacante rimense lleva 24 partidos diputados entre Liga 1 y Copa Libertadores. Tiene 1 gol anotado y 5 asistencias, con lo cual a sus 17 años ya podemos ir viendo que su estadía en primera división es segura y que además no será la primera vez que integre la delegación oficial de la Selección Peruana ya que en junio fue convocado de emergencia.

Fuente: Sporting Cristal

En cuanto a Piero Cari, durante las últimas semanas estuvo lesionado y no participó de los partidos de Alianza Lima, pero ya estaría totalmente recuperado. Ha jugado 16 encuentros en este año entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Con 18 años, tiene un enorme futuro por delante ya que incluso venía siendo titular en los planes de un Néstor Gorosito que abiertamente demostró una enorme confianza en su talento por encima de otras opciones.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Alianza Lima

Maxloren Castro y Piero Cari ya entrenan en la Selección Peruana

Si bien durante las próximas horas se harían oficiales las convocatorias de Maxloren Castro y Piero Cari a la Selección Peruana, no podemos perder de vista que desde inicio de la semana vienen entrenando bajo las órdenes de Óscar Ibáñez en Videna. Ambos jugadores son algunos de los llamados sparrings del equipo mayor y desde ya dejan en evidencia que están siendo bastante observados y bien considerados por el actual comando técnico.

Fuente: MDeportivope

Publicidad

Publicidad

ver también La Selección Peruana convoca 4 cracks europeos para próximos dos partidos de setiembre