¿Última Eliminatoria? La impactante confesión de Yoshimar Yotún que dejó a todos helados en la Selección Peruana

Yoshimar Yotún dirigió la última entrevista de la Selección Peruana. Ocupando el lugar de entrevistado en VIDENA, el volante habló sobre su presente en la Selección Peruana, qué espera de los duelos por Eliminatorias y si se despide de la Selección Peruana tras los dos últimos cotejos.

Siendo claro en su respuesta, Yoshimar Yotún expresó que todavía no piensa en el retiro de la Selección Peruana: “No sé si sea mi última eliminatoria, yo me siento bastante bien. Mientras yo me sienta bien siempre en mi cabeza va a estar jugar por la selección. No depende de mí sino del comando técnico, pero no creo que sea la última”, expresó el volante de 35 años.

Luego, continuando con el mismo tono de voz, Yoshimar Yotún expresó que quiere continuar jugando al fútbol a pesar de su avanzada edad: “Estoy en un momento bastante lindo de mi carrera. Esta lesión me ha hecho ver las cosas totalmente diferente. Estoy más fuerte que antes y eso es importante”, cerró el volante de Sporting Cristal.

No hay que olvidar que Yoshimar Yotún es uno de los jugadores que quedan de aquel Perú que fue al Mundial de Rusia 2018. Siendo uno de los últimos, todavía se mantienen en el equipo Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Luis Advíncula, Miguel Trauco, Renato Tapia y Andy Polo.

¿Yoshimar Yotún se retira de la Selección Peruana?

Yoshimar Yotún fue claro al expresar que todavía no quiere retirarse de la Selección Peruana. Si bien comentó que la decisión de que él esté en la ‘Bicolor’ depende de las convocatorias, dejó la puerta abierta a contar con que él quiere seguir.

Yoshimar Yotún ha participado en cinco Copa América con Perú desde Argentina 2011 hasta Brasil 2021. Además, también ha estado en cuatro Eliminatorias, siendo la primera rumbo a Brasil 2014 y la última a México, Estados Unidos y Canadá 2026.

¿Cuántos años tiene Yoshimar Yotún?

Yoshimar Yotún tiene 35 años pues nació el 7 de abril de 1990. Debutando como profesional a los 18 años, sus primeros minutos los sumó con el cuadro de José Gálvez de Chimbote.

¿Cuántos partidos tiene Yoshimar Yotún con la Selección Peruana?

Yoshimar Yotún tiene 128 partidos con la Selección Peruana y suma 8 goles. Su debut con Perú fue el 7 de febrero del 2011 ante Panamá, partido que ganó Perú por 1-0 con gol de Orlando Contreras.

