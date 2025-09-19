La Selección Peruana tiene nuevo DT y ya se confirmó la fecha de su debut

Tras la salida de Óscar Ibáñez, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció de manera oficial que Manuel Barreto, actual jefe de la Unidad Técnica de Menores, asumirá temporalmente como director técnico de la Selección Peruana.

“El profesor Manuel Barreto ha sido designado como nuevo director técnico de la Selección Peruana (…) tendrá a cargo la conducción de los encuentros amistosos de la bicolor programados para lo que resta del año”, señalaron desde la Videna.

FPF destaca experiencia de Manuel Barreto

En el comunicado, la FPF también destacó la trayectoria del exfutbolista en el mundo del fútbol, confiando en que su experiencia pueda aportar al cumplimiento de los objetivos del equipo nacional en el corto plazo.

Publicidad

Publicidad

“Su experiencia en procesos de formación y desarrollo de talentos constituye un activo clave para esta etapa en la que la FPF viene trabajando con un enfoque de continuidad y proyección hacia el futuro”, hicieron énfasis.

Posterior a ello, reafirmaron su respaldo a Barreto, indicado que los partidos a su cargo servirán como parte del proceso de transición hacia el nuevo entrenador que asumirá el mando de la ‘bicolor rumbo a las Eliminatorias del Mundial 2030.

“Su gestión contribuirá a consolidar una transición ordenada para fortalecer las bases de un modelo competitivo y sostenible para el fútbol peruano”, explicaron.

Publicidad

Publicidad

El debut de Barreto al mando de la ‘bicolor’

La Selección Peruana tiene programados una serie de amistosos en la recta final del año, esto tras quedar eliminados de la próxima Copa del Mundo.

El combinado nacional se medirá ante Rusia el miércoles 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo. Después, enfrentará a Chile el martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi.

Publicidad

Publicidad

ver también Casi definido: se conoció el nombre del próximo entrenador de la Selección Peruana