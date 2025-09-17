FPF tomó una radical decisión y definió al próximo entrenador de la Selección Peruana

La Federación Peruana de Fútbol sigue tomando decisiones y ahora resolvió quién será el nuevo entrenador de la Selección Peruana. Realizando ajustes integrales en todas las categorías, por fin hay información sobre quién tomará las riendas de la ‘Bicolor’.

Así es, tras la salida del técnico Óscar Ibáñez, la Federación Peruana de Fútbol colocará al dirigente Manuel Barreto como entrenador interino y también pondrá a Marco Valencia como técnico de la Selección Peruana Sub 20.

Así lo confirmó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X. El hombre de prensa precisó que Marco Valencia dejará Melgar para asumir la Selección Peruana Sub 20: “Marco Valencia tiene todo muy avanzado para ser el técnico de la selección peruana Sub 20 una vez que termine su vínculo contractual con Melgar”.

De igual modo, el periodista Gustavo Peralta también dejó en claro que Marco Valencia termina su vínculo con Melgar en noviembre del 2025 y, de ahí en más, tendría todo listo para aceptar la oferta de la Federación Peruana de Fútbol para ser el nuevo técnico de la Selección Peruana Sub 20.

Marco Valencia entrenando a Melgar. (Foto: Melgar)

¿Quién será el nuevo técnico de la Selección Peruana 20?

Marco Valencia será el nuevo técnico de la Selección Peruana Sub 20, según información del periodista Gustavo Peralta. El hombre de prensa reveló que el entrenador asumirá el cargo a partir de noviembre, fecha en la que acaba su vínculo con Melgar.

También se pudo conocer que Manuel Barreto será entrenador interino de la Selección Peruana hasta diciembre del 2025. Así pues, el actual dirigente tendrá la responsabilidad de asumir los partidos amistosos de Perú en la Fecha FIFA de octubre y noviembre.

¿Quién es Marco Valencia?

Marco Valencia es un actual técnico de fútbol y ex futbolista profesional. Jugó de volante y visitó las camisetas de Alianza Lima, Deportivo Sipesa, Melgar, Sporting Cristal y Atlético Universidad.

¿Qué clubes dirigió Marco Valencia?

Marco Valencia empezó como entrenador tras retirarse del fútbol en el 2004. Con 34 años comenzó de asistente para luego ganar experiencia y llegar a Melgar.

