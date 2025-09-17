Casi definido: se conoció el nombre del próximo entrenador de la Selección Peruana

En Videna están trabajando para poder definir al próximo entrenador de la Selección Peruana, ya no queda mucho tiempo para la fecha doble de octubre y tiene que tener un DT interino. Es así como se ha conocido el nombre del que sería el nuevo seleccionador nacional.

El tiempo apremia y es por ese motivo que se espera a Manuel Barreto como el nuevo entrenador de Perú. El actual Director de la Unidad Técnica de Menores se convertirá como el sucesor de Óscar Ibáñez en el cargo en Videna. De esta forma se tendrá a un nuevo DT interino con mira a los siguientes juegos amistosos que tendrá el equipo patrio dio a conocer Gustavo Peralta.

Jean Ferrari por su lado sigue buscando al que será el nuevo DT para las próximas Eliminatorias Rumbo al Mundial 2030. La idea que llegue alguien que tenga experiencia en esta clase de torneos, así como también que sea un DT A1. Por ahora el único nombre que se ha escuchado es el de Fernando Batista, que según se ha escuchado tendría conversaciones, pero no habría nada definido por el momento.

Manuel Barreto, nuevo director de la Unidad Técnica de Menores. (Foto: FPF).

¿Qué partidos dirigirá Manuel Barreto?

En este caso, Manuel Barreto estará en la fecha doble de octubre y noviembre. Por ahora no se ha definido muy bien los siguientes dos juegos, pues se sabe que se enfrentará a Chile en Concepción, pero el otro duelo no ha sido confirmado por la Federación, así que se espera que pronto puedan dar a conocer el otro rival nacional.

Mientras tanto, en el mes de noviembre se hará una mini gira por Europa para jugar en el país de Rusia. Acá se enfrentará al anfitrión, pero también a Chile nuevamente.

Se espera que para estos encuentros se pueda comenzar a ver caras nuevas en la convocatoria. Sobre todo se habla de la invitación de algunos jugadores con doble nacionalidad que militan en Europa, los cuales puedan comenzar a jugar con Perú a pesar de todavía no tener DNI. Mientras hay otros que ya poseen la doble nacionalidad.

El nuevo entrenador de la Selección Peruana Sub 20

Otra noticia que llega por parte de Gustavo Peralta, es la posible llegada de Marco Valencia como nuevo entrenador de la Selección Peruana Sub 20. Esta podría ser una gran noticia para el fútbol peruano, pues llega un hombre que conoce muy bien el balompié nacional y que ha trabajado en menores durante un buen tiempo.

En el cuadro arequipeño ha logrado sacar muy buenos jugadores en sus canteras, así como también ha hecho una carrera interesante en el corto tiempo que le tocó dirigir al primer equipo. Por lo que parece ser el mejor para llegar a tomar el puesto en estos momentos.

Su llegada se estima para el final de su contrato, en este caso finaliza su vínculo con el ‘Dominó’ a finales de noviembre próximo. Por lo que desde Diciembre se esperaría que se le pueda ver con el uniforme de la FPF y comience su trabajo con el equipo nacional.

