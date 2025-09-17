El dineral que deberá pagar la FPF para sacar a Gustavo Álvarez de U. de Chile: “Tiene una cláusula de…”

Desde la Federación Peruana de Fútbol se encuentran analizando y evaluando las opciones que existen para tomar el mando de la Selección Peruana. Si bien las informaciones aseguran que se conocería la oficialización de cara al año 2026, desde ahora mismo hay chances de negociación y uno de los candidatos estaría siendo Gustavo Álvarez, actual entrenador de Universidad de Chile, y que incluso ya existe un monto económico a pagar por sus servicios.

Y es que no podemos perder de vista que Gustavo Álvarez viene haciendo un muy buen trabajo liderando técnicamente a Universidad de Chile. Además, su pasado reciente en equipos de la Liga 1 como Sport Boys y Atlético Grau de Piura lo posicionan como un profesional que conoce la realidad del fútbol peruano, por lo que de todas maneras representaría un plus muy importante si que es los directivos en el FPF realmente lo consideran.

Fuente: Atlético Grau

Publicidad

Publicidad

Dicho esto, una futura negociación no sería tan sencilla que digamos. Teniendo en cuenta que el estratega argentino de 52 años mantiene vínculo contractual con Universidad de Chile y que seguramente lo quieren tener por más tiempo, medios internacionales aseguran que existe una cláusula aproximada al millón de dólares que sin duda alguna debería llegar a oídos de las oficinas en Videna.

¿Qué dicen en Chile sobre el interés de la Selección Peruana por Gustavo Álvarez?

“Gustavo Álvarez asoma como candidato para la Selección Peruana por su pasado en el fútbol peruano y la buena campaña que ha hecho acá en Chile: salió campeón de la primera división, de la Copa y de la Supercopa. Para sacar a Álvarez hay que negociar con la ‘U’ porque tiene una cláusula que ronda el millón de dólares”; reveló el comunicador Marcelo Díaz de la reconocida cadena ‘TNT Sports Chile’ y con lo cual queda claro lo que necesitan en la FPF.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

No se trataría de un monto excéntrico ni nada por el estilo, sobre todo por la apuesta que representaría la famosa reestructuración que pretenden en la Selección Peruana. Veremos cómo se mueve esta situación y si es que al día de hoy ya se han dado algunas conversaciones entre las partes implicadas al aprovechar que el entrenador argentino está en territorio nacional para disputar los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La confesión de Gustavo Álvarez sobre el interés de la Selección Peruana

Gustavo Álvarez llegó a la capital nacional junto a la delegación de Universidad de Chile para disputar el partido de ida frente a Alianza Lima en el marco de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el entrenador fue abordado por la prensa deportiva local para consultarle sobre los rumores que lo estarían acercando muy pronto a la Selección Peruana.

“Tengo gratos recuerdos, uno recuerda los lugares por cómo lo trataron. Aquí en Perú me trataron muy bien y estoy eternamente agradecido. Ahora debemos hablar de fútbol. Yo estoy enfocado al 100% en la ‘U'”; confesó Gustavo Álvarez en una rotunda señal de no enfocarse en lo que se vendría hablando en el medio nacional y solo pensar en los próximos objetivos que tiene el equipo chileno.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también Fracasó en las Eliminatorias y sería el primer candidato para dirigir a la Selección Peruana