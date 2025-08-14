La verdad de André Carrillo sobre Alex Valera: así fue la pelea en la Selección Peruana

Un nuevo capítulo se escribe en la historia entre André Carrillo y Alex Valera. Supuestamente peleados durante una de las concentraciones de la Selección Peruana, la ‘Culebra’ salió al frente y aclaró qué pasó realmente entre ellos.

Hablando con el periodista Eddie Fleischman para el programa Full Deportes, André Carrillo reveló que exactamente no sabe cuál es la razón de la ausencia de Alex Valera en la Selección Peruana. Además, también mencionó que con él no está peleado.

“Sinceramente no sé qué pasó, me gustaría saber porqué. Primero dijeron que Paolo Guerrero había discutido con él, luego que yo había discutido con él. Si discutió conmigo está mal entonces porque yo no discuto con nadie. Todo lo contrario, siempre fue bien recibido”, reveló André Carrillo sobre Alex Valera.

Es más, André Carrillo dejó en claro que incluso alguna vez se juntaron en Arabia Saudita, cuando Alex Valera estuvo en Al Fateh: “He pensado qué habrá pasado en su cabeza, seguro no quiere a la selección y quiere a la ‘U’. A lo mejor porque falló el penal ya no tiene confianza, no lo sé. Yo la relación que tengo con él es buena”, concluyó la ‘Culebra’.

¿Qué dijo Alex Valera sobre su ausencia en la Selección Peruana?

Alex Valera reconoció que fallar el penal en el Perú vs. Australia lo llevó a rincones en los que nunca había estado: “Nunca había pateado un penal, asumí y pateé en ese ángulo que había practicado; pero, le pegué mal a la pelota y fallé. Se me cayó el mundo. Lo peor que me pasó en la vida. Una etapa muy complicada”, reveló el actual delantero de Universitario.

¿Por qué Alex Valera no es convocado a la Selección Peruana?

Óscar Ibáñez reveló la razón que tiene Alex Valera para no ser convocado a la Selección Peruana: “Me explicó que estaba pasando un tema personal importante, es válido. Y bueno, antes que jugador es persona”, comentó el actual entrenador de la ‘Bicolor’.

¿Con quién se peleó Alex Valera en la Selección Peruana?

Según el periodista Silvio Valencia, Alex Valera se peleó con André Carrillo: “No es con Paolo, además él dijo que lo considera mucho, que no hay ningún tema con él y no es con Paolo. Es con Carrillo el tema”, comentó el periodista en el espacio de Erick & Gonzalo.