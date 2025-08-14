Cauteruccio no olvida su pasado en Perú y amenaza a Cienciano con dura advertencia

Martín Cauteruccio sigue siendo noticia en Perú a pesar de haber dejado Sporting Cristal. Es que el delantero fichó por Bolívar y recientemente le marcó a Cienciano por la Copa Sudamericana. Volviendo a sonar así su nombre en el territorio nacional, el delantero mandó una fuerte advertencia al ‘Papá’, de cara a su duelo por el pase a los cuartos de final.

Sabiendo que tienen la ventaja pues ganaron 2-0 en Bolivia, Bolívar ahora jugará ante Cienciano en el Cusco. En cotejo válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, Martín Cauteruccio mandó un mensaje.

“Todavía la llave está abierta. Sabemos que hicimos un gran trabajo, pero aún falta la vuelta. Cada partido es diferente y ahora fue un partido de copa”, explicó el delantero Martín Cauteruccio sobre el partido de Cienciano vs. Bolívar por la Sudamericana.

Siguiendo con su comentario en DSports, Martín Cauteruccio habló sobre su gol frente a Cienciano: “Estoy contento, principalmente por el resultado y la entrega que tuvimos. Obviamente que el gol ayuda”.

¿Qué resultado necesita Cienciano ante Bolívar?

Cienciano necesita vencer a Bolívar por una diferencia de tres goles para pasar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En caso gane solo por dos goles, irán a penales. Si gana por un gol, empata o pierde, queda eliminado.

¿Cuándo juegan Cienciano vs. Bolívar por la Copa Sudamericana?

Cienciano juega ante Bolívar el próximo miércoles 20 de agosto desde las 5:00 PM en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Enfrentándose por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el que clasifique se enfrentará al vencedor del duelo entre Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz.

¿En qué canal ver Cienciano vs. Bolívar por la Copa Sudamericana?

El partido entre Cienciano vs. Bolívar se podrá ver en vivo y en directo por la transmisión oficial de DSports para todo el Perú. Además, también tendrás gratis y online el partido entre Cienciano vs. Bolívar por la aplicación de D Sports.

