Los 2 llamativos onces que utilizó Óscar Ibáñez en partido de práctica de la Selección Peruana

La Selección Peruana continuó su preparación en la Videna con miras al partido contra Uruguay, correspondiente a la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Durante la última sesión, el técnico Óscar Ibáñez evaluó distintas opciones y planteó algunos cambios estratégicos en la posible alineación titular que enfrentará a los ‘charrúas’ en Montevideo.

Los 2 onces que probó Óscar Ibáñez

El último jueves, el estratega nacional organizó un partido de práctica con el equipo mayor y los sparrings de la ‘bicolor’.

En ese contexto, el periodista Gustavo Peralta compartió a través de sus redes sociales las dos alineaciones que dispuso Ibáñez durante la sesión de entrenamiento.

Equipo 1: Diego Enríquez, Jherson Reyes, Rafael Guzmán, Jussepi García, Axel Cabellos, Jesús Pretell, Christofer Gonzales, Jairo Concha, Maxloren Castro, Piero Magallanes, Mateo Rodríguez.

Equipo 2: Carlos Cáceda, Matías Lazo, Renzo Garcés, Luis Abram, César Inga, Yoshimar Yotún, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Kevin Quevedo (Juan Carlos Gonzales Peña), Andy Polo, José Rivera.

El plan de Perú ante Uruguay

La Selección Peruana sostuvo su último entrenamiento en la capital este sábado. Según dio a conocer la FPF, el plantel partirá rumbo a Montevideo a las 15:30 horas.

Los jugadores que militan en el extranjero se unirán directamente en Uruguay por tema de tiempo. Si bien Carlos Zambrano no juega afuera, recibió un permiso por parte del comando técnico y también se sumará a la delegación en dicho país.

