Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Peruana

Los 2 llamativos onces que utilizó Óscar Ibáñez en partido de práctica de la Selección Peruana

Previo al duelo ante Uruguay, el DT de la 'bicolor' alineó dos sorpresivos equipos que incluían convocados y sparrings.

Por Nicole Cueva

Óscar Ibáñez probó dos onces previo al duelo ante Uruguay.
© FPFÓscar Ibáñez probó dos onces previo al duelo ante Uruguay.

La Selección Peruana continuó su preparación en la Videna con miras al partido contra Uruguay, correspondiente a la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Publicidad

Durante la última sesión, el técnico Óscar Ibáñez evaluó distintas opciones y planteó algunos cambios estratégicos en la posible alineación titular que enfrentará a los ‘charrúas’ en Montevideo.

Los 2 onces que probó Óscar Ibáñez

El último jueves, el estratega nacional organizó un partido de práctica con el equipo mayor y los sparrings de la ‘bicolor’.

En ese contexto, el periodista Gustavo Peralta compartió a través de sus redes sociales las dos alineaciones que dispuso Ibáñez durante la sesión de entrenamiento.

Publicidad

Equipo 1: Diego Enríquez, Jherson Reyes, Rafael Guzmán, Jussepi García, Axel Cabellos, Jesús Pretell, Christofer Gonzales, Jairo Concha, Maxloren Castro, Piero Magallanes, Mateo Rodríguez.

Equipo 2: Carlos Cáceda, Matías Lazo, Renzo Garcés, Luis Abram, César Inga, Yoshimar Yotún, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Kevin Quevedo (Juan Carlos Gonzales Peña), Andy Polo, José Rivera.

Publicidad

El plan de Perú ante Uruguay

La Selección Peruana sostuvo su último entrenamiento en la capital este sábado. Según dio a conocer la FPF, el plantel partirá rumbo a Montevideo a las 15:30 horas.

Los jugadores que militan en el extranjero se unirán directamente en Uruguay por tema de tiempo. Si bien Carlos Zambrano no juega afuera, recibió un permiso por parte del comando técnico y también se sumará a la delegación en dicho país.

Alessandro Burlamaqui reveló que Alianza Lima fue clave para llegar a la Selección Peruana: “Paso adelante e idóneo”

ver también

Alessandro Burlamaqui reveló que Alianza Lima fue clave para llegar a la Selección Peruana: “Paso adelante e idóneo”

Impresionó a Óscar Ibáñez y tiene recompensa: Piero Cari convocado para jugar ante Uruguay y Paraguay

ver también

Impresionó a Óscar Ibáñez y tiene recompensa: Piero Cari convocado para jugar ante Uruguay y Paraguay

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Granda explotó con Quispe por ir al Sydney FC: "Es un severo..."
Peruanos en el exterior

Granda explotó con Quispe por ir al Sydney FC: "Es un severo..."

Quispe al Sydney FC: el gigantesco sueldo que ganaría en Australia
Peruanos en el exterior

Quispe al Sydney FC: el gigantesco sueldo que ganaría en Australia

¿Cuándo define Conmebol el fallo final y las sanciones para Independiente y Universidad de Chile?
Copa Sudamericana

¿Cuándo define Conmebol el fallo final y las sanciones para Independiente y Universidad de Chile?

Se confirmó la fecha de inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026
Voley

Se confirmó la fecha de inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo