La Federación Peruana de Fútbol (FPF) hizo oficial lo que ya se preveía. Piero Cari se une a la convocatoria de la Selección Peruana, luego de sus buenos trabajos en la semana. Óscar Ibáñez tomó la decisión y, ahora, el joven futbolista se sumará a la delegación que viajará a Montevideo este sábado para el partido ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Piero Cari fue uno de los jugadores que integró el equipo de sparrings de la Selección Peruana durante los entrenamientos de esta semana en la Videna. Según distintas fuentes, hubo varios jugadores que dejaron muy conforme a Óscar Ibáñez, como los casos de Maxloren Castro y Piero Magallanes. Al final, el entrenador de La Bicolor se decantó por el joven futbolista de Alianza Lima.

El anuncio de la convocatoria de Piero Cari a la Selección Peruana (FPF).

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión pública que el futbolista Piero Cari, del Club Alianza Lima, ha sido convocado por el comando técnico de La Bicolor para la presente fecha FIFA, en el marco de los encuentros correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas frente a las selecciones de Uruguay y Paraguay”, informó el organismo peruano.

Así, el futbolista de 18 años, recién cumplidos (21 de agosto), suma su primera convocatoria a la Selección Peruana mayor, luego de ya tener recorrido en las juveniles blanquirrojas. Además, su llamado sorprende porque aún no volvió a jugar con Alianza Lima tras sufrir un desgarro miofascial, que le ha impedido estar en el Torneo Clausura de la Liga 1 desde la fecha 2 (ante Alianza Atlético) y los últimos partidos de Copa Sudamericana.

Sin dudas, se trata de una decisión de Óscar Ibáñez que sorprende, pero que se entiende en la necesidad de una revolución y un recambio en la Selección Peruana. Con tan poca edad, que ya tenga este tipo de oportunidades, representa un crecimiento formidable para el nacido en Tacna.

El impresionante crecimiento de Piero Cari para llegar a la Selección Peruana

Hasta hace tres años, Cari simplemente jugaba en la Copa Perú. Salió campeón de la Etapa Departamental de Tacna en 2022, por lo que impresionó a los cazatalentos de los equipos más importantes del país. Así fue como llegó a Alianza Lima.

El trabajo de captación de Jaime Duarte y Carlos Aparicio, dos hombres claves a la hora de hablar de las juveniles blanquiazules, le permitieron a Piero Cari llegar al club con edad de 15 años. Dos años en las juveniles de Alianza Lima lo promovieron a Reserva.

A principios de este 2025, firmó su primer contrato profesional y Néstor Gorosito lo empezó a tener cada vez más en cuenta debido a la falta de variantes en el mediocampo. Finalmente, el 29 de marzo, ingresó ante ADT por el Torneo Apertura de la Liga 1 para jugar sus primeros 14 minutos como profesional.

Debido a lesiones y a la falta de opciones, Gorosito le dio más protagonismo en el equipo y hasta lo tuvo como titular hasta el comienzo del semestre donde han llegado algunos refuerzos que lo han tapado. De todas maneras, con tan poca edad, y con un futuro enorme, Ibáñez lo considera una opción más para la Selección Peruana en el final de las Eliminatorias.

¿Cuándo juega Perú ante Uruguay y Paraguay por Eliminatorias?

La Selección Peruana cierra su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con dos partidos, correspondientes a las fechas 17 y 18. Primero, debe viajar a Montevideo para jugar en el Centenario este jueves 4 de septiembre desde las 6:30 p.m. ante Uruguay. Y, el martes 9, hará lo propio en el Estadio Nacional de Lima ante Paraguay desde las 6:30 p.m.