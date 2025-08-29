La Selección Peruana se entrenó en la mañana de este viernes con vistas al viaje a Uruguay para el duelo correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La buena noticia de la jornada para el entrenador Óscar Ibáñez la dio Kevin Quevedo, quien se entrenó con normalidad, luego del susto en las últimas horas por una resonancia magnética.

Quevedo, futbolista de Alianza Lima, había padecido ciertas dolencias en una de sus piernas, lo que lo llevó a realizarse una resonancia magnética el jueves. Si bien hubo cierta preocupación de parte del comando técnico de la ‘Bicolor’ todo cambió en la práctica matutina del viernes.

Óscar Ibáñez probó en lo físico a Kevin Quevedo y respondió bien, por lo que su permanencia en la Selección Peruana está garantizada. A su vez, será parte del viaje a Uruguay a la espera del partido del próximo jueves 4 de septiembre ante la selección charrúa en el Estadio Centenario de Montevideo.

BOLAVIP estuvo en la práctica de la Selección Peruana siguiendo a la figura de Alianza Lima, quien realizó entrenamientos físicos con el resto de sus compañeros y no se lo vio con ningún tipo de dolor. Práctica full para ‘Flow’ y tranquilidad para Ibáñez y también para el entrenador blanquiazul, Néstor Gorosito.

Los entrenamientos de la Selección Peruana con vistas a Uruguay

La Selección Peruana diagrama lo que serán los últimos dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas: el próximo jueves 4 de septiembre ante Uruguay en Montevideo y el martes 9 ante Paraguay en Lima. Partidos muy duros, pero en los que Óscar Ibáñez busca sacar conclusiones, más allá de la mínima esperanza de llegar al repechaje mundialista.

Durante los entrenamientos de estas últimas horas, Ibáñez ha probado distintos equipos, incluyendo participación de los sparrings, donde se destacan nombres como Piero Cari, Mateo Rodríguez, Piero Magallanes y Maxloren Castro, entre otros.

En tanto, sí se han visto prácticas de fútbol donde han tenido participación el propio Quevedo, Christofer Gonzáles, Jairo Concha y Jesús Pretell en el mediocampo. De todas maneras, son movimientos y pruebas que no garantizan aún un once titular para jugar ante la Selección Uruguaya.

La Selección Peruana viaja a Uruguay con anticipación

Para enfrentar a Uruguay, la Selección Peruana viajará a Montevideo el próximo sábado 30 de agosto. Por ende, se trata de un traslado con mucha anticipación al día del partido, prácticamente 5 días antes.

La idea es que el grupo siga con los trabajos en la capital uruguaya, donde se sumarán el resto de los convocados, más específicamente los jugadores del exterior. Entre ellos, destacan Pedro Gallese, Luis Advíncula, Marcos López, Luis Ramos, entre otros.